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Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a retenu 27 joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA, dont le défenseur Jacobo Ramon, appelé en sélection. De la Fuente a salué les performances du jeune défenseur central à Côme, établissant des parallèles entre le club de Serie A et l’Espagne.

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Ramon appelé en équipe A après un remaniement de la défense

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a retenu le défenseur de Como Jacobo Ramon dans son groupe de 27 joueurs pour les derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA. Privés d’Eric Garcia, blessé, les champions du monde se tournent vers ce défenseur en pleine progression pour renforcer leurs options dans l’axe.

Ramon rejoint Aymeric Laporte, Pau Cubarsi et Dean Huijsen dans le secteur défensif.

De la Fuente a également confirmé que Marc Pubill, de l’Atletico Madrid, serait utilisé au poste de latéral plutôt que dans l’axe.

De la Fuente salue la progression de Ramon et ses performances avec les moins de 21 ans

Pour expliquer son choix, De la Fuente a mis en avant les performances remarquées de Ramon en Serie A et son parcours déjà bien établi dans les équipes de jeunes de la sélection.

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« Jacobo réalise une grande saison et fait du très bon travail avec les moins de 21 ans. Ses performances sont exceptionnelles », a déclaré De la Fuente.

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Le sélectionneur a souligné que les performances du défenseur en club justifiaient pleinement sa présence aux côtés d’internationaux confirmés.

Des éloges pour Como et une jeune défense centrale

De la Fuente a exprimé son admiration pour le style de jeu de Como sous la direction de Cesc Fabregas, soulignant les bénéfices que les jeunes défenseurs tirent d’un système tourné vers l’avant.

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« Como est l’une des équipes qui jouent le mieux en Europe. Il existe certains parallèles avec notre style. Ses joueurs incarnent notre vision du football », a expliqué De la Fuente.

« Le football espagnol est privilégié. Ils travaillent très bien, et le fait que Jacobo Ramon soit plus âgé que Huijsen et que Cubarsi soit plus âgé prouve à quel point les choses sont bien faites. Je suis heureux qu’il en soit ainsi, sans minimiser la valeur des vétérans, car l’expérience est également essentielle ; ce sont leurs meilleurs professeurs », a-t-il ajouté.

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L’Espagne se prépare à conclure sa phase de groupes en Ligue des nations

La Roja aborde cette fenêtre internationale en tête de son groupe de Ligue des nations, avec 12 points en quatre matches.

L’Espagne débutera cette fenêtre internationale face à la République tchèque à Prague, avant de conclure sa phase de groupes contre l’Angleterre au Metropolitano.

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Ramon espère faire ses débuts en équipe A alors que l’Espagne cherchera à assurer sa première place dans le groupe.