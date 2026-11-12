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Dans le podcast « After The Final Whistle », l’ancien joueur du Borussia Dortmund Niklas Süle a révélé quelle aide l’avait aussi amené à décider de mettre fin à sa fin de carrière : un moine bouddhiste lui a remis un profil de personnalité de 50 pages sans le connaître au préalable.

Après plus d’une décennie dans le football professionnel, le défenseur central cherchait à se réorienter, loin d’un quotidien dicté par d’autres. « D’abord, on essaie de trouver un peu de stabilité dans sa vie, de changer plus ou moins ses habitudes, parce qu’on a vécu d’une semaine à l’autre pendant 13 ans. On ne peut rien prévoir. Si l’entraîneur dit : “Dimanche, c’est repos”, mais qu’on perd, il se peut qu’on doive venir au centre d’entraînement le dimanche. Ta vie est contrôlée », a déclaré Süle.

Au fil du temps, l’international de longue date ne se sentait plus capable de gérer seul son agitation intérieure. Il s’est finalement tourné vers le bouddhisme. « On a certaines habitudes et il y a des choses à propos desquelles on se dit : d’accord, ça ne m’aide plus. Peut-être parce que je le fais depuis trop longtemps, peut-être parce que j’ai gagné tout ce que je voulais vraiment gagner. Peut-être parce que j’ai gagné de l’argent au cours de ma carrière. Il y a différentes raisons », a expliqué Süle, avant de poursuivre : « Je n’arrivais plus à mettre de l’ordre dans mes pensées. Je savais que j’avais besoin d’aide. Je n’aurais pas pensé qu’une forme de bouddhisme m’aiderait autant. Avant, je me disais toujours qu’ils étaient peut-être un peu fous. »

Son contact avec le moine a commencé par une rencontre qui l’a d’abord déconcerté. « La première fois que je suis allé là-bas, il ne me connaissait pas. Il avait rédigé un document de 50 pages sur ma personnalité sans m’avoir jamais rencontré. C’était l’une des choses les plus impressionnantes et les plus inquiétantes que j’aie jamais vues », a-t-il raconté. « Je me suis dit que même s’il avait demandé à quelqu’un : “Tu le connais ou tu peux me raconter quelque chose sur Niklas ?”, ça ne pouvait pas être aussi fou. J’ai donné ces pages à ma femme et je lui ai dit : “Lis ça et dis-moi que je ne suis pas fou.” C’est comme ça que j’ai commencé. »

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Par la suite, Süle a intégré des exercices réguliers de méditation à son quotidien pour gérer le stress et la pression. « Cette forme de bouddhisme a eu une influence et m’a beaucoup aidé dans mon cas, notamment la méditation. Méditer avant les matches ou après l’entraînement, quand on traverse quelques moments de stress. Ça m’a fait du bien », a-t-il déclaré.

Getty Images

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Décision de mettre fin à sa carrière : le bouddhisme et la méditation ont aidé Niklas Süle

Comment s’y prend-on exactement ? « Il faut essayer de le faire aussi souvent que possible. Si on le fait une fois, puis qu’on ne médite pas pendant une semaine, on revient un peu en arrière », a expliqué Süle. « C’est ça, la méditation : on essaie d’arrêter ses pensées et de ne penser à rien, parce que l’esprit humain n’est pas conçu pour ne penser à rien. On a toujours des pensées en tête et c’est précisément ce que fait la méditation : elle essaie de les interrompre. »

En pratiquant chaque jour, il a constaté des changements au bout de peu de temps. « J’ai essayé de le faire tous les jours. Au bout d’une ou deux semaines, ça allait de mieux en mieux. Soudain, j’ai ressenti des choses que je n’avais jamais ressenties auparavant », a déclaré Süle. « C’était fou. Je préfère ne pas en parler, mais c’était fou. Je ne savais pas que ça aurait une si grande influence, mais ça a aussi influencé, plus tard, ma décision de mettre fin à ma carrière. »

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Süle a toutefois pris lui-même la décision d’arrêter le football, comme il l’a révélé : « Cette personne en particulier m’a énormément aidé. Mais il ne m’a jamais dit : “Niklas, arrête le football.” Pourtant, le travail que nous avons fait ensemble m’a amené à prendre cette décision. »

Enfin, au cours de cet entretien, dans lequel il a également révélé avoir connu des problèmes psychologiques pendant son passage au BVB, Süle s’est même montré un peu philosophe. « Voici ce que je pense de la vie : tout arrive pour une raison. Je crois beaucoup au karma. Si je fais quelque chose de bien, j’ai plus de chances de recevoir quelque chose de bien en retour que si je suis une personne de merde qui fait de mauvaises choses », a-t-il déclaré.