Le club espagnol du FC Barcelone a annoncé, ce mardi, l'engagement officiel de la star Rodri en provenance de Manchester City, mettant ainsi un terme à une époque dorée et à un parcours exceptionnel jalonné de succès qui aura duré sept années dans les couloirs de l'Etihad Stadium.

Tout au long de son parcours avec Manchester City, l'international espagnol a réussi à s'imposer comme l'un des meilleurs milieux de terrain défensifs au monde, et a joué un rôle déterminant dans l'écriture de la période la plus faste de l'histoire du club. La star âgée de 30 ans a disputé 298 matches sous le maillot des Citizens, inscrivant 28 buts, et a directement contribué au sacre de l'équipe pour 14 titres majeurs.

Le palmarès de Rodri avec Manchester City comprend quatre titres de Premier League, quatre Coupes de la Ligue, deux Coupes d'Angleterre, deux Community Shield, en plus des titres de Ligue des champions, de Supercoupe d'Europe et de Coupe du monde des clubs.

Rodri a adressé un message d'adieu émouvant aux supporters du club, dans lequel il a déclaré, selon ce qu'a publié le site officiel du club anglais : « Chers supporters de City, j'ai trouvé que vous dire au revoir était l'une des choses les plus difficiles de la vie, mais je vais tenter de le faire. Il est difficile de trouver les mots pour exprimer l'ampleur de la gratitude, de l'amour et du soutien dont moi et ma famille avons bénéficié durant toutes ces années. »

La star espagnole a ajouté, en se remémorant ses débuts : « Je me souviens de ce que j'ai ressenti en arrivant pour signer avec le grand Manchester City ; c'était un moment de pur enthousiasme, et je me disais : mon Dieu, je vais jouer aux côtés de Kevin, d'Agüero, de Silva, de Bernardo, de John et de bien d'autres, et je n'arrivais pas à retenir mon sourire à ce moment-là. Puis est venu Pep Guardiola, qui m'attendait pour tout m'apprendre dès le premier jour. Et je te le dis maintenant, Pep : je ne parvenais pas à assimiler toutes ces tactiques dans ma tête au début. »

Rodri a poursuivi son propos au sujet des trophées et du parcours : « Mais une question m'est venue à l'esprit à ce moment-là : serons-nous capables de gérer toutes ces attentes dans les années à venir ? Et je pense que le temps a répondu à cette question. Je savais que je rejoignais une grande équipe, mais je n'aurais jamais imaginé que nous serions capables de créer un tel héritage de titres, et d'attirer les supporters, l'amour et le respect des quatre coins du monde. Nous avons montré l'exemple pour inspirer les générations futures, non seulement par le succès, mais par la manière dont nous avons obtenu ce succès, et les supporters étaient avec nous à chaque étape. »

Rodri a évoqué les moments les plus marquants de son parcours en déclarant : « De nombreux moments fabuleux me viennent à l'esprit ; la conquête de mon premier titre lors de mon tout premier match, les buts décisifs dans les dernières minutes comme le match contre Arsenal à l'extérieur, mon but lors du match contre Aston Villa pour sceller le titre de Premier League alors que les choses semblaient extrêmement difficiles, et le but de la victoire en Ligue des champions que nous avions tous tant désiré. Ainsi que l'accueil incroyable que j'ai reçu après avoir remporté le Ballon d'Or ; vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier d'être le premier joueur à remporter ce trophée sous le maillot bleu ciel de Manchester City. Nous avons écrit l'histoire avec le triplé, avec quatre titres de champion consécutifs, et nous avons vu des choses comme personne n'en verra jamais. »

L'Espagnol a ajouté, en saluant le soutien des supporters à ses côtés dans les moments difficiles : « Et dans les mauvais moments aussi, vous ne m'avez jamais laissé tomber. Le jour de mon premier retour sur le terrain, j'ai réalisé à quel point vous m'aimez et j'ai compris à quel point ces supporters sont exceptionnels. City ne m'a pas seulement fait grandir en tant que joueur, il m'a fait grandir en tant qu'homme ; j'ai assisté à la remise de diplôme de mon frère à l'université Manchester Metropolitan, et j'ai vu ma compagne travailler au sein du National Health Service. La ville de Manchester a façonné ma vie tout entière. »

Rodri a conclu son message en déclarant : « Je n'oublierai jamais le moment où je descendais sur la pelouse et voyais une mer de bleu entonner l'hymne de l'équipe, ni mes trajets à vélo dans la ville pour aller boire un café, mes promenades dans les parcs en écoutant la musique du groupe Oasis, ni mon amour éternel pour la fameuse pluie de Manchester. Alors, supporters de City, l'heure des adieux est venue ; merci au club, aux supporters, au staff et à mes coéquipiers, ce voyage n'aurait pas été le même sans vous, et mon cœur restera à jamais bleu. »