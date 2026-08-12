Mohamed Salah a disputé trois finales de Ligue des champions. Il en a remporté une, en 2019, soulevant la coupe aux grandes oreilles et inscrivant même le but de l’ouverture du score lors de la victoire 2-0 du FC Liverpool contre Tottenham. Il a été un facteur décisif dans le fait que les Reds soient redevenus champions d’Angleterre en 2020 pour la première fois après 30 ans de disette. Il a vécu à de nombreuses reprises la puissance brute d’Anfield Road, l’amour euphorique des supporters de Liverpool. Il a disputé plus de 120 matchs internationaux avec l’Égypte et pris part à deux phases finales de Coupe du monde. Et malgré tout ce qu’il a déjà vu au cours de sa vie de footballeur, Salah a semblé réellement ressortir assez bouleversé par ce qui s’est passé autour de son transfert à Trabzonspor.

« C’est tout simplement indescriptible. Je suis très heureux d’être ici. Je n’ai pas les mots. Je ne crois pas avoir déjà vu quelque chose comme ça dans un aéroport », a déclaré un Salah visiblement ému après son arrivée à Trabzon la semaine dernière. Des foules entières de supporters avaient réservé un accueil fou à la nouvelle superstar, la célébrant avec frénésie. Le lendemain, lors de sa présentation officielle au stade, l’ambiance était tout aussi euphorique : des milliers de fans l’ont acclamé et ont célébré la signature de Salah comme un titre de champion.

Au printemps, il avait finalement décidé de quitter Liverpool dès un an avant la fin de son contrat et de tourner le dos à l’endroit où il s’était senti si bien avec sa famille pendant neuf ans. L’un des points que Salah avait notés en pensant à sa nouvelle terre d’accueil, il peut déjà le cocher après ses premiers jours en Turquie. Il voulait absolument rejoindre un club doté d’un environnement passionné, dans lequel il pourrait recevoir et donner autant d’amour qu’à Anfield Road. À Trabzon, il découvre peut-être même une tout autre dimension.

Mohamed Salah : Trabzonspor plutôt que Besiktas

Avec Trezeguet, un ami de la sélection nationale (désormais de retour à Al-Ahly en Égypte), qui a disputé 70 matchs avec Trabzonspor entre 2022 et 2024, Salah avait entendu vanter l’engagement des supporters et reçu la recommandation de rejoindre la grande ville du nord-est de la Turquie. Bien sûr, il aurait probablement été accueilli avec un enthousiasme similaire en cas de transfert à Besiktas.

À la mi-juillet, il se disait encore que Salah était tout proche d’un transfert vers le club stambouliote, avant que des désaccords n’apparaissent dans la phase finale des négociations. C’est du moins la version des dirigeants de Besiktas, qui ont formulé de vives accusations contre l’agent de Salah. Ce dernier aurait brutalement revu à la hausse ses prétentions en matière de commission au dernier moment, et Besiktas ne se serait dès lors plus estimé en mesure d’assumer financièrement l’opération.

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En laissant de côté la question de l’argent, un engagement à Trabzonspor peut tout à fait exercer un attrait plus grand sur un joueur comme Salah, qui a tout accompli sur le plan sportif et n’a plus rien à prouver, que Besiktas. Là-bas, il aurait rejoint l’un des trois grands d’Istanbul, dans l’ombre de Fenerbahce et du champion en série Galatasaray.

À Trabzon, il fait désormais partie du plus grand challenger de l’élite stambouliote, qui rêve de répéter son dernier titre en date, celui de 2022. Salah sait parfaitement ce que signifie pour les supporters de son nouveau club le fait de s’être laissé photographier, sur la route menant à la finalisation du transfert, avec le maillot floqué du numéro 61, l’immatriculation automobile de Trabzon. Il donne aux habitants de la mer Noire l’espoir de pouvoir à nouveau sérieusement contrarier Galatasaray et compagnie.

« On ne convainc pas un joueur comme Salah avec de l’argent », a voulu affirmer le président de Trabzon, Ertugrul Dogan, dans les médias turcs, refusant de présenter l’aspect financier comme la principale motivation de sa nouvelle mégastar pour signer. Mais bien sûr, Trabzonspor n’aurait pas obtenu Salah sans avoir consenti un effort financier énorme. L’ex-joueur de Liverpool doit toucher 17 millions d’euros nets par saison dans le cadre de son contrat de deux ans avec le club de Süper Lig. S’y ajoute un pourcentage sur le merchandising lié à sa personne, et donc notamment sur les ventes de maillots, qui ont explosé immédiatement après l’annonce du transfert.

Mohamed Salah : la MLS ? L’Arabie saoudite ? Il a préféré rester en Europe

Mais évidemment, ailleurs, en Arabie saoudite ou en MLS par exemple, d’où Sporting Kansas City aurait notamment tenté de le faire venir, Salah aurait pu gagner encore davantage, et même nettement davantage. « L’une des autres offres de contrat qu’il nous a montrées était quatre fois supérieure à la nôtre », a souligné Dogan. « Ses motivations n’étaient pas d’ordre financier. Il voulait vivre cet enthousiasme et cet amour passionné ici. »

L’international égyptien voulait visiblement absolument rester dans le football européen. Que son chemin ne le mène pas pour autant vers l’un des cinq grands championnats a surpris ici et là. Même si Salah, à 34 ans, est désormais à un âge avancé pour un footballeur, il ne faut pas oublier qu’il y a encore un peu plus d’un an, il était l’un des principaux artisans, grâce à une saison fabuleuse, du titre de Liverpool dans le meilleur championnat du monde.

Il a certes ensuite vécu un exercice dernier très mitigé, y compris avec sa brouille passagère avec l’ancien entraîneur des Reds, Arne Slot. Pourtant, l’icône de Liverpool Jamie Carragher, par exemple, a lancé dans le podcast Football Ramble : « Pour moi, la Turquie semble être un niveau trop bas. » Il voyait l’avenir de Salah dans des clubs européens bien plus renommés : « J’étais convaincu qu’il finirait à l’AC Milan, à la Juventus ou dans un club similaire », a ainsi déclaré Carragher.

L’Italie avait effectivement fait l’objet de spéculations, et il y a même brièvement eu des rumeurs autour d’un retour romantique à l’AS Roma, d’où il avait rejoint Liverpool en 2017. Mais Salah voulait apparemment tenter quelque chose de totalement nouveau et ne pas rejoindre un championnat dans lequel il avait déjà évolué (avant la Roma, il avait aussi porté les couleurs de la Fiorentina en Serie A). Et c’est ainsi que la Turquie s’est progressivement imposée comme l’option la plus sérieuse, un choix logique aussi sur le plan personnel pour ce musulman pratiquant dans un pays à majorité musulmane.

Mohamed Salah à Trabzonspor : pas de Ligue des champions, mais un potentiel pour plus

Sur le plan sportif, un transfert à Galatasaray, assuré de jouer la Ligue des champions, ou à Fenerbahce, qui pourrait encore se qualifier pour la reine des compétitions, aurait certainement eu davantage de sens à première vue. Mais les deux plus grands clubs du pays ne sont tout simplement jamais vraiment entrés dans la course pour Salah. Besiktas, en revanche, l’a bien fait, mais selon un rapport de Sky , Salah n’aurait pas apprécié que des détails des négociations se retrouvent dans le domaine public. À Trabzon, en revanche, il a été impressionné par la discrétion avec laquelle le président et les autres ont procédé.

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Et sportivement ? Trabzonspor ne peut pas offrir la Ligue des champions à Salah. Troisième du classement la saison passée, le mieux que le club puisse espérer serait la Ligue Europa, à condition de s’y qualifier. Mais le retard sur le champion Galatasaray n’était pas particulièrement important la saison dernière, avec huit points. Et sous les ordres de l’entraîneur Fatih Tekke, Trabzon a connu une évolution positive constante au cours des quelque dix-huit derniers mois.

L’ancien attaquant international turc a déjà passé la majeure partie de sa carrière de joueur à Trabzonspor et connaît le club sur le bout des doigts. Quand Tekke a pris les commandes en mars 2025, l’équipe, 11e du classement, était même menacée de glisser dans la lutte pour le maintien. Mais il a rapidement stabilisé le groupe, avant de le conduire à la troisième place et à la victoire en Coupe en 2025/26.

Salah arrive donc dans un ensemble déjà bien en place autour du gardien Andre Onana, de l’organisateur du milieu Ozan Tufan, du buteur Paul Onuachu ou encore du créatif Ernest Muci. Ce dernier a d’ailleurs cédé sur-le-champ son numéro 10 à la recrue mondialement connue. « C’était un vrai signal, ce geste nous a touchés », a salué le patron Dogan en louant l’altruisme de Muci.

Les bénéfices sur les transferts ont permis à Trabzonspor de réussir le coup Salah

Mais comment Trabzonspor peut-il seulement se permettre le coup Salah ? À cette question, le président se montre un peu susceptible. « Quand les clubs d’Istanbul réalisent de gros transferts, on n’en parle même pas. Mais quand c’est nous qui le faisons, cela suscite des discussions », a pesté Dogan, en rappelant que Trabzon s’est constitué un matelas financier ces dernières années grâce aux ventes de joueurs.

Trabzonspor - X

En 2025, le club avait reçu 27,5 millions d’euros de Galatasaray pour le gardien Ugurcan Cakir. Cet été, Trabzon a ensuite réalisé une grosse plus-value avec deux autres ventes marquantes : Christ Inao Oulai, arrivé de Bastia presque gratuitement un an plus tôt, a rejoint la Fiorentina pour un montant pouvant aller jusqu’à 30 millions d’euros. Et Felipe Augusto, recruté par Trabzonspor en 2025 pour cinq millions d’euros en provenance du Cercle Bruges, a cette fois rapporté 15 millions d’euros avec son transfert au Zenit Saint-Pétersbourg.

Reste à voir si Salah pourra compenser la saignée sportive qui en découle. En tout cas, il est parfaitement habitué aux attentes élevées et a, comme il l’a encore démontré notamment lors de la Coupe du monde, toujours la classe pour porter une équipe. Le voyage commun entre Salah et Trabzonspor pourrait d’ailleurs commencer précisément à Istanbul : le troisième de la saison dernière se rend samedi sur la pelouse de Kasimpasa pour l’ouverture de la nouvelle saison de Süper Lig.