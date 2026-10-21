Le match entre Al Ahly et El Qanah, disputé ce mercredi en première division égyptienne, a déclenché une importante vague de colère parmi les supporters et les dirigeants du club rouge.

Al Ahly a arraché un match nul spectaculaire face à El Qanah (3-3), ce mercredi soir au stade du Caire, dans le cadre de la septième journée de la première division égyptienne.

Al Ahly était mené 3 à 2 jusqu'à la 90e+3, minute qui a vu le Marocain Achraf Dari inscrire le but de l'égalisation.

Le géant rouge porte ainsi son total à 17 points, à la deuxième place du classement, à 4 points de Pyramids, leader avec un parcours parfait, et à un point du Zamalek, troisième, tandis qu'El Qanah porte son total à 8 points, à la 11e place.

Le journaliste Ibrahim Abdel Gawad a déclaré, sur la chaîne « On Sport », que ce match nul avait provoqué une vive vague de colère au sein du club d'Al Ahly.

Il a affirmé : « Il y a une grande colère à Al Ahly, et trois décisions ont déjà été prises après le nul de ce soir. »

Il a précisé : « Al Ahly étudie sérieusement la suspension des primes des joueurs jusqu'à l'amélioration des résultats. Il a également été décidé de tenir une réunion importante demain entre les joueurs d'une part, et le Marocain Hossein Amotta, le directeur technique, accompagné de Wael Gomaa, le directeur sportif, d'autre part. »

Il a conclu : « La troisième décision dont nous avons eu connaissance consiste à renouveler la confiance envers l'entraîneur Hossein Amotta, à confirmer qu'il n'est pas remis en cause, et à lui accorder une confiance totale pour poursuivre son travail dans la période à venir. »