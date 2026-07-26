Selon un rapport de Sky, les derniers développements laissent penser que l’avant-centre va de nouveau signer à S04. La probabilité serait de « 80, peut-être même 90 % », indique le média.

Dzeko avait rejoint Gelsenkirchen en janvier en provenance de la Fiorentina, mais n’avait signé que jusqu’à la fin de la saison passée. Avec six buts et trois passes décisives en onze matches de deuxième division, le joueur de 40 ans a contribué à la montée de Schalke, avant que l’avenir de Dzeko ne reste toutefois ouvert.

Jeudi, le directeur sportif de S04, Frank Baumann, s’était encore montré réservé au sujet d’une éventuelle nouvelle signature de Dzeko chez les Königsblauen : « Nous avons déjà avancé dans les discussions, mais cela concerne plutôt des questions contractuelles. Je ne peux toutefois pas dire si, au final, nous trouverons un terrain d’entente et un accord ou non. Les deux restent possibles », a déclaré Baumann.

Schalke a-t-il désormais la marge financière pour faire revenir Edin Dzeko ?

Tout porte désormais à croire que le promu pourra aussi compter sur l’expérience de l’attaquant dans l’élite. Selon Sky, l’officialisation pourrait même intervenir dans les prochains jours. Ce qui aurait pu favoriser cette avancée imminente : avec Maximilian Wöber, arrivé libre en provenance de Leeds United, Schalke a obtenu le défenseur central recherché à moindre coût que cela n’aurait été le cas avec d’autres options pour l’axe de la défense. Cela aurait ainsi dégagé une plus grande marge financière pour pouvoir faire signer de nouveau Dzeko.

Comme l’a récemment rapporté Bild, Schalke propose à Dzeko un salaire de base de 900 000 euros par an, qui pourrait atteindre jusqu’à 1,3 million d’euros avec les primes. Le vétéran figurerait ainsi parmi les tout meilleurs salaires de l’effectif des Königsblauen.

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« Nous avons besoin de caractères, de leaders et de fortes personnalités. Un grand défi nous attend en Bundesliga. C’est pourquoi nous avons précisément recherché ces profils, capables d’incarner cela sur et en dehors du terrain. L’une ou l’autre personnalité va encore arriver », a confié l’entraîneur de Schalke, Miron Muslic, après la victoire 3-1 en match amical contre Fagiano Okayama samedi, avec un sourire entendu. Un indice laissant penser qu’il faisait, entre autres, référence à Dzeko, adoré des supporters, parmi les autres recrues annoncées ?

Edin Dzeko : retour dans le championnat de sa révélation ?

Actuellement, l’international bosnien est encore en vacances, après avoir encore été engagé avec sa sélection jusqu’au début du mois de juillet lors de la Coupe du monde. En seizièmes de finale, les Bosniaques ont échoué face aux États-Unis, coorganisateurs (0-2).

Si Dzeko venait effectivement à continuer de porter le maillot de Schalke, il ferait son retour dans le championnat où il avait autrefois connu sa percée sur la scène internationale. En 2007, l’attaquant avait quitté le FK Teplice, en Tchéquie, pour le VfL Wolfsburg, s’était imposé comme l’un des meilleurs buteurs de Bundesliga, avait été sacré champion d’Allemagne en 2009 avec les Loups, puis meilleur buteur du championnat un an plus tard.

Début 2011, Dzeko avait rejoint Manchester City pour une indemnité de transfert de 37 millions d’euros ; avant Schalke, il a ensuite porté les couleurs de plusieurs autres grands clubs internationaux, à savoir l’AS Rome, l’Inter Milan, Fenerbahce et, plus récemment, la Fiorentina. Son premier match de Bundesliga depuis décembre 2010 pourrait avoir lieu le 30 août, lorsque S04 se déplacera sur la pelouse du FC Augsbourg lors de la 1re journée. Six jours plus tôt, l’équipe de Muslic affrontera déjà à l’extérieur le Hallescher FC, pensionnaire de Regionalliga, au 1er tour de la Coupe d’Allemagne.