Dans le podcast Bild « Bayern Insider », il est rapporté que le FCB considère avant tout Finn Dahmen, du FC Augsbourg, comme une option attrayante. Le gardien titulaire actuel Manuel Neuer et l’actuel numéro 3 Sven Ulreich pourraient chacun mettre un terme à leur carrière l’été prochain, leurs deux contrats courant jusqu’en 2027.

La succession de Neuer dans les buts du Bayern doit, comme on le sait, revenir à Jonas Urbig, qui continue d’être préparé dans cette optique et a déjà été utilisé à deux reprises cette saison. Selon « Bayern Insider », Dahmen correspond assez bien au profil que le recordman d’Allemagne imagine pour le rôle de future doublure d’Urbig.

Le joueur de 28 ans, nommé par le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp pour ses premiers matches internationaux et actuellement membre de l’équipe d’Allemagne, peut encore longtemps évoluer à son meilleur niveau, possède déjà une grande expérience avec 101 matches de Bundesliga et pourrait éventuellement être disponible sans indemnité de transfert l’été prochain, son contrat à Augsbourg expirant en 2027.

Un transfert au FC Bayern semble bien être évoqué : depuis quand Finn Dahmen joue-t-il au FC Augsbourg ?

Le FCA avait recruté Dahmen en 2023 en provenance de Mayence 05 ; depuis, le natif de Wiesbaden est presque constamment le numéro 1 incontesté et s’est peu à peu recommandé pour la sélection nationale. Depuis septembre 2025, Dahmen fait régulièrement partie de l’équipe d’Allemagne, mais il attend encore sa première sélection.

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Selon « Bayern Insider », il n’y a encore eu aucune discussion entre le Bayern et Dahmen jusqu’à présent, le FCB s’étant seulement penché en interne sur le joueur d’Augsbourg. Pour Dahmen, il ne serait en tout cas pas exclu d’échanger son statut de numéro 1 incontesté au FCA contre un avenir au Bayern.

Outre Dahmen, le podcast Bild évoque toutefois un autre gardien de Bundesliga du côté de la Säbener Straße. Marvin Schwäbe, du 1. FC Cologne, serait lui aussi une option potentielle pour les dirigeants munichois. Le joueur de 31 ans pourrait, tout comme Dahmen, arriver sur le marché sans indemnité de transfert, le contrat de Schwäbe à Cologne prenant également fin à l’été 2027.