L'un est Marocain, l'autre Égyptien… Conte intègre un duo arabe parmi les révélations de la Coupe du monde

Antonio Conte, ancien sélectionneur de l’Italie, a placé le duo arabe Haitham Hassan et Ayoub Bouadi en tête de sa liste des talents ayant retenu son attention lors de la Coupe du monde, saluant leur maturité et leur caractère malgré leur jeune âge, et affirmant qu’ils figuraient parmi les plus belles découvertes du tournoi.

Dans un long entretien accordé au journal italien « La Gazzetta dello Sport », Conte est revenu sur la compétition, ses stars et les tendances tactiques. Malgré son éloignement temporaire des terrains, l’ancien sélectionneur a affirmé suivre avec attention chaque détail du jeu : « La passion est ancrée en moi et j’aime étudier les évolutions tactiques et me tenir constamment au courant des dernières actualités. »

Il s’est également attardé sur la demi-finale Angleterre-Argentine, qui réunissait deux de ses anciens joueurs, Harry Kane et Lautaro Martínez. Il a décrit Kane comme « un attaquant pur, mais aussi un meneur de jeu hors pair ».

Quant à Lautaro, il a affirmé : « L’Inter Milan est une équipe avec lui et une autre sans lui. Son action sur le troisième but de l’Argentine contre l’Égypte était époustouflante : il s’est avancé, a fait écran, a donné du temps à Enzo Fernández, puis a délivré un centre parfait, ce à quoi on ne s’attend pas de la part d’un attaquant pur. Lui et Álvarez ont fait passer l’intérêt de l’équipe avant tout. »

Interrogé sur les joueurs qui l’avaient le plus impressionné lors du tournoi, Conte a répondu sans hésiter : « Trois joueurs m’ont particulièrement impressionné… Bouadi du Maroc, Oulay de Côte d’Ivoire et Hassan d’Égypte. »

Il a tenu à mettre en lumière le duo arabe : le Marocain Ayoub Bouadi, dont il salue la maturité tactique, la capacité à relier les lignes et la lecture fine des espaces, ainsi que l’Égyptien Haytham Hassan, audacieux, doté d’une forte personnalité et capable de faire la différence dans le dernier tiers grâce à ses déplacements intelligents et ses décisions rapides.