L’un des trois joueurs allemands : grand honneur pour Lennart Karl du Bayern Munich

Lennart Karl (18/Bayern Munich), Said El Mala (20/1. FC Cologne) et Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart), déjà nommé par Jürgen Klopp mais pas encore utilisé, font partie des 25 candidats au total.

Le « Golden Boy » est décerné chaque année par le quotidien sportif italien Tuttosport et le portail Transfermarkt. Les talents doivent être nés au plus tôt en 2006 et évoluer, pendant la période d’évaluation, dans l’un des 25 meilleurs championnats de première division d’Europe. Le seul vainqueur allemand jusqu’ici est Mario Götze, en 2011.

En Bundesliga, Konstantinos Karetsas (Grèce) et Joane Gadou (France), du Borussia Dortmund, figurent aussi sur la liste cette année. En 2025, aucun Allemand ne figurait sur la short-list, et c’est le Français Desiré Doué, du Paris Saint-Germain, qui avait été récompensé. En 2024, Lamine Yamal (Espagne) avait gagné, en 2023 Jude Bellingham (Angleterre). Le verdict revient à un jury d’experts internationaux.