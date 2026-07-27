Slavko Vincic a mis un terme à sa carrière. L’arbitre slovène, qui avait dirigé la finale de la Coupe du monde, a officié pour la dernière fois dans le football professionnel, a annoncé la fédération slovène.

Vincic a décidé d’arrêter sa carrière d’arbitre à l’âge de 46 ans. Après avoir arbitré la finale de la Coupe du monde, il a le sentiment d’avoir tout accompli.

Le Slovène avait déjà arbitré en 2022 la finale de la Ligue Europa entre l’Eintracht Francfort et les Rangers, et a dirigé en 2024 la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund.

La semaine dernière, il était donc encore l’arbitre à New Jersey, où s’est jouée la finale de la Coupe du monde. Au cours du duel entre l’Espagne et l’Argentine, l’officiel a encore adressé un carton rouge à Enzo Fernandez.

Ce n’était pas la seule décision de Vincic qui a fait parler après la rencontre. Le Slovène a également refusé un but de Nico Williams, parce que Mikel Merino aurait marché sur l’orteil de Nicolas Otamendi.

Par ailleurs, il a laissé impunies plusieurs interventions imprudentes d’Alexis Mac Allister. De l’autre côté, l’Argentine était furieuse contre Vincic. Une pétition a été massivement signée pour faire rejouer le match.