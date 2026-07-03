Dans la nuit de jeudi à vendredi, après l’élimination de l’Algérie de la Coupe du monde 2026 suite à sa défaite 2-0 contre la Suisse, Riyad Mahrez a accentué la peine des supporters algériens en annonçant sa retraite internationale.

Le joueur de 35 ans a fait part de son émotion et de son profond regret après l’élimination, précisant que la rencontre face aux Suisses était son dernier match sous le maillot des « Verts ».

Son départ, après douze années de services sous le maillot des « Guerriers du désert », laisse un vide immense : Mahrez figure incontestablement parmi les plus grands joueurs de l’histoire du football algérien.

Une légende d’or

Il quitte la scène internationale en occupant une place de choix dans les annales du football algérien, après avoir disputé 120 matchs sous le maillot des « Guerriers du désert », ce qui le place juste derrière Aïssa Mandi et ses 123 sélections.

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Il quitte la sélection en tant que deuxième meilleur buteur de l’histoire avec 40 réalisations, à seulement six unités du recordman Islam Slimani, preuve d’une influence et d’une régularité hors norme.

Ses exploits ne se sont pas limités au terrain, ses distinctions individuelles l’installent parmi les plus grandes stars du continent : il a été désigné meilleur joueur d’Afrique et meilleur joueur algérien à deux reprises, confirmant son statut de talent majeur de l’histoire du football algérien et son empreinte durable sur la sélection.

Un parcours d’exception et un retour sur la scène internationale

Il y a sept ans, l’ailier avait déjà écrit l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire des « Verts » en les guidant vers un retour sur le devant de la scène.

Il s’agit de la conquête de la Coupe d’Afrique des nations 2019, que les Verts ont soulevée en Égypte aux dépens du Sénégal, grâce à un but sans réponse.

Le moment le plus mémorable reste toutefois sa frappe magistrale sur coup franc direct, qui a fait trembler les filets nigérians en demi-finale, dans les toutes dernières secondes.

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Sa frappe enroulée a surpris tout le monde en se logeant dans la lucarne gauche du gardien nigérian, envoyant l’Algérie en finale et lui offrant un premier sacre continental depuis 29 ans.

Malgré les éliminations précoces de 2018 et 2022, Mahrez est resté l’un des piliers de sa génération et a mené les siens jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Les coéquipiers de Mahrez avaient manqué les éditions 2018 et 2022, mais le « magicien des Arabes » a guidé son pays vers la qualification pour 2026 et a enfin ouvert son compteur dans la compétition en signant un doublé contre l’Autriche lors de la dernière journée.

Son parcours avec les « Verts » illustre l’héritage qu’il laisse, et qui restera gravé dans les mémoires des amateurs de football arabe.



