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L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, est de retour après sa maladie. En conférence de presse avant le match de Bundesliga contre le 1. FC Cologne vendredi soir, le Belge a indiqué se sentir bien remis de sa « Hinhautreizung ». Son absence de plusieurs semaines a peut-être aussi eu du bon pour le club.

Kompany, qui avait fait un malaise en octobre au centre d’entraînement du Bayern avant d’être hospitalisé, a tenu à dire « aussi clairement que possible à quel point je suis reconnaissant de la réaction du club dans les premiers jours, ou les premières minutes, après ce qui s’est passé ». Il a particulièrement salué le service médical du champion d’Allemagne le plus titré, qui s’est occupé de lui sans relâche. « Je leur ai dit que Lucho Diaz (l’ailier gauche du Bayern était lui aussi blessé à ce moment-là, NDLR) était plus important. Mais ils ne m’ont pas vraiment pris au sérieux. Ils ont vraiment pris soin de moi et je tiens à les en remercier. »

Kompany a également évoqué son staff, notamment son adjoint Aaron Danks, qui a assuré l’essentiel de l’encadrement de l’équipe en son absence. Ce fut notamment le cas lors de l’impressionnante victoire 2-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions . « Ils ont fait en sorte que nous puissions aussi puiser de la force dans ce moment d’adversité », a souligné l’ancien défenseur de classe mondiale. « Ce qui s’est passé ensuite lors de ce match contre l’Atlético est plus important à mes yeux. J’ai savouré ce moment. Pour moi, c’était l’un des plus beaux moments de ma carrière d’entraîneur, alors que je n’étais même pas là. Nous allons nous en servir cette saison. »

Lors de ce déplacement difficile à Madrid, le Bayern a dû se passer non seulement de Kompany, mais aussi de plusieurs stars blessées. Les Munichois ont pourtant dominé l’Atlético en ne commettant presque aucune erreur et ont décroché trois points très importants dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

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Kompany a expliqué ce qu’il retient de cette rencontre : « Je crois qu’à un moment de notre histoire ici, au Bayern, cela nous donnera aussi une grande force. Nous pourrons nous dire : d’accord, l’entraîneur n’était pas là, Lucho Diaz non plus, et il manquait encore d’autres joueurs. Malgré tout, nous y sommes allés sans peur. Et c’est important ! L’équipe que nous avons vue, c’était toujours le Bayern. »

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Vincent Kompany n’a pris « aucune » décision au Bayern pendant son absence

L’entraîneur a insisté sur le fait qu’il s’était réellement reposé et n’était pas intervenu dans les affaires de son équipe : « Je n’ai pris aucune décision, zéro. » Il y a seulement eu des échanges après les matches, « par intérêt », au sujet des processus de décision. « Mais il y a une raison importante pour laquelle je n’ai pas participé à ce processus. Quand on respecte ce travail, on ne peut pas être là tous les jours, puis soudain ne plus être là, tout en continuant à donner son avis et à prendre des décisions. Ce n’est tout simplement pas possible. »

Getty Images

Il n’a pas souhaité en dire beaucoup plus sur son absence. Tout cela appartient « au passé » et il est certain que « dès demain, les victoires et les défaites seront de nouveau abordées tout à fait normalement ».

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Kompany dirige de nouveau les entraînements de l’équipe première du Bayern depuis cette semaine et retrouvera le banc vendredi contre Cologne pour la première fois.