Partager Suivez GOAL sur Google

Bruno Guimaraes a couvert d’éloges son coéquipier d’Arsenal Declan Rice, qualifiant l’international anglais de « machine » sur le terrain. Le milieu de terrain brésilien, arrivé à l’Emirates Stadium lors d’un transfert estival très médiatisé, estime qu’ils forment déjà l’un des duos les plus redoutables de l’entrejeu dans le football mondial.

Publicité

Une intégration sans accroc à l’Emirates Stadium

Depuis son transfert de Newcastle United vers le nord de Londres pour 75 millions de livres sterling, Guimaraes n’a pas tardé à devenir un rouage essentiel du système de Mikel Arteta. L’international brésilien a déjà disputé 14 matches avec Arsenal et inscrit des buts importants en Premier League contre Sunderland et Leeds United. Son intégration a été grandement facilitée par Rice, qui l’a contacté avant même que son transfert soit finalisé.

Le joueur de 28 ans a révélé que leur relation avait commencé par un message de bienvenue de l’ancien capitaine de West Ham. « Écoutez, je pense que dès qu’il a annoncé que j’allais venir ici, tout était pratiquement réglé », a expliqué Guimaraes dans un entretien avec ESPN. « Il m’a tout de suite envoyé un message disant : “Nous nous sommes beaucoup affrontés par le passé, mais maintenant nous sommes amis, nous allons jouer ensemble. Je suis vraiment heureux que tu viennes ici. Tu vas vraiment élever le niveau de notre équipe.” »

La « machine » qui fait avancer Arsenal

Rice a rejoint Arsenal en provenance de West Ham à l’été 2023 pour environ 105 millions de livres sterling, un montant record pour le club, peu après avoir mené West Ham à la victoire en Ligue Europa Conférence en tant que capitaine. Depuis son arrivée à l’Emirates Stadium, l’international anglais s’est imposé comme un pilier de l’équipe d’Arteta, contribuant au titre d’Arsenal en Premier League la saison dernière ainsi qu’à deux victoires en FA Community Shield.

Guimaraes a poursuivi son éloge de l’international anglais : « Il m’avait donc déjà conquis avant même mon arrivée. Nous le savons, je dirais que c’est un joueur complet ; c’est une machine sur le terrain. Il peut parcourir, je ne sais pas, 22 kilomètres dans un match sans s’arrêter une seconde. J’étais vraiment heureux. J’apprends à ses côtés, j’apprends beaucoup de lui, car c’est un joueur très technique. Je pense donc que nous avons ici l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe, oui, compte tenu du nombre de joueurs dont nous disposons. Et puis, je pense que Declan m’aide beaucoup ; je me suis tout de suite senti chez moi. »

Publicité Publicité

Tourner la page de Newcastle

Malgré son bonheur actuel à Londres, Guimaraes a reconnu que quitter St James’ Park avait été une épreuve sur le plan émotionnel. Pendant ses cinq années dans le nord-est, il est devenu une figure emblématique du club, dont il a été le capitaine et qu’il a mené à la victoire en Carabao Cup 2025, le premier trophée national majeur de Newcastle United en sept décennies. Rompre les liens avec des supporters qui l’idolâtraient lui a demandé une longue réflexion durant le mercato estival.

Related Topics

Prochains matchs NEW Premier League 12:30 ARS

« Je pense que j’étais l’un des joueurs les plus aimés pendant mon passage là-bas, donc la décision a été difficile, mais au fond de moi, je sentais que j’avais besoin d’un nouveau défi. Après presque cinq ans à Newcastle, je pense que les défis me motivent et j’en voulais un nouveau. Mais, pour être tout à fait honnête, ce n’était pas une décision facile. J’ai dû y réfléchir longuement à l’époque. C’était aussi très difficile, juste après la Coupe du monde, qui avait été une période très mouvementée. C’était donc difficile pour moi à bien des égards. »

S’adapter aux principes d’Arteta

Les exigences tactiques imposées aux milieux de terrain d’Arsenal diffèrent beaucoup des rôles occupés par Guimaraes sous ses précédents entraîneurs. Son adaptation rapide a néanmoins contribué au début de saison impressionnant d’Arsenal, en tête de la Premier League avec 27 points après 10 matches, soit cinq points d’avance sur Brighton, deuxième.

Publicité

« Mais au bout du compte, j’ai choisi de partir. Je suis heureux ici ; je commence aussi mon parcours dans ce club. Je pense comprendre de mieux en mieux l’approche d’Arteta, qui est complètement différente de ce que j’avais l’habitude de faire à Newcastle. Je m’adapte de plus en plus et j’apprends à mieux connaître mes nouveaux coéquipiers. Comme je l’ai dit, ce n’est pas facile de changer de club après presque cinq ans, quand on était déjà complètement habitué à la routine, à tout. Mais je pense que c’est un immense défi et je suis prêt à le relever. »