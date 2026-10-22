« L’un des meilleurs d’Europe ! » : Enzo Maresca encense Rayan Cherki malgré le dilemme tactique de Manchester City

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Enzo Maresca a salué Rayan Cherki comme l’un des meilleurs joueurs d’Europe après son but spectaculaire en Ligue des champions face à l’AEK Athènes. L’entraîneur a apporté tout son soutien au meneur de jeu français après une semaine compliquée, marquée notamment par une prestation difficile contre le Paris Saint-Germain.

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Un retour en force en Europe

Cherki a retrouvé son meilleur niveau en inscrivant un but spectaculaire en Ligue des champions mardi soir. Le meneur de jeu français a brillé lors de la large victoire de son équipe contre l’AEK Athènes sur la scène européenne (5-1).

Cette prestation est arrivée à point nommé après une semaine particulièrement compliquée sur la scène nationale. Cherki abordait ce rendez-vous européen avec l’envie de faire ses preuves après avoir récemment rencontré des difficultés tactiques.

Les éloges de Maresca

Maresca n’a pas tardé à couvrir le talentueux Français d’éloges après ce succès européen. L’entraîneur a clairement indiqué qu’il conservait une confiance totale en son milieu créatif malgré les récentes difficultés tactiques.

« Rayan est actuellement l’un des meilleurs joueurs d’Europe lorsqu’il se trouve dans la bonne position, a déclaré Maresca sur le site officiel du club. Quand nous parvenons à le trouver entre les lignes, il est toujours dangereux. Son but de l’autre soir et celui inscrit à Liverpool sont assez similaires.

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Si nous parvenons à le maintenir à cet endroit et à le trouver, il est l’un des meilleurs joueurs. Il aime avoir le ballon et beaucoup bouger, si bien qu’il quitte souvent cette position. Sur le plan des statistiques, des buts et des passes décisives, il fait un travail fantastique. Dans la bonne position, il est tellement important. »

Getty Images

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À la recherche du bon équilibre

Cherki a essuyé de vives critiques la semaine dernière après avoir peiné face au pressing intense du Paris Saint-Germain lors d’une défaite 4-2. Remplacé à la mi-temps par Iliman Ndiaye, il a ensuite passé l’intégralité de la victoire 3-2 contre Ipswich sur le banc.

Malgré un bon début de saison en Premier League, avec quatre buts et deux passes décisives, sa tendance à se déplacer librement pose des défis tactiques. Maresca a reconnu que la volonté du meneur de jeu de toucher constamment le ballon pouvait parfois désorganiser l’équipe lorsqu’elle n’a pas la possession.

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L’entraîneur a expliqué : « C’est quelque chose qu’il doit conserver. Il aime avoir le ballon et je ne vais pas retirer cela de son jeu. Nous devons trouver le bon équilibre.

J’aime quand les joueurs sont heureux, mais j’aime aussi les choses simples. Le plus difficile, c’est de faire les choses faciles. J’aime quand ils ne compliquent pas le jeu, mais parfois, quand les joueurs sont aussi bons, ils ont besoin de le faire. Je suis content quand il le fait parce que je sais qu’il est heureux. Et il crée des occasions, donc c’est encore mieux. »

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Objectif : retrouver une place de titulaire

Après sa démonstration contre l’AEK Athènes, qui lui a permis de retrouver pleinement confiance, Cherki voudra reprendre sa place de titulaire sur la scène nationale. Il cherchera à prolonger cet élan européen lors des prochaines rencontres du week-end. Manchester City se prépare désormais à affronter Aston Villa en Premier League samedi. Le club recevra ensuite Brighton la semaine prochaine au quatrième tour de la Carabao Cup.