« L’un des jours les plus difficiles » : le président du Portugal rend un hommage émouvant à Cristiano Ronaldo après sa retraite internationale

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Le président de la République portugaise a publié un communiqué émouvant après la décision de Cristiano Ronaldo de mettre un terme à sa légendaire carrière internationale. Le chef de l’État a remercié le quintuple lauréat du Ballon d’Or pour ses décennies au service de la sélection nationale.

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L’hommage présidentiel à une icône nationale

Le président du Portugal, Antonio Jose Seguro, a été le premier à rendre hommage à Ronaldo au nom du pays après l’annonce officielle de la retraite internationale du légendaire attaquant. La nouvelle, tombée à la veille de l’annonce de la dernière liste de joueurs, a provoqué une onde de choc dans le monde du sport et marque la fin d’une époque pour le Portugal. Seguro s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour transmettre la gratitude de la nation envers la star d’Al-Nassr pour tout ce qu’elle a accompli sous le maillot rouge et vert.

Dans un message émouvant publié sur le compte Instagram officiel de la présidence, le chef de l’État a reconnu combien ce moment était difficile pour le joueur de 41 ans. Le président a souligné le rôle de Ronaldo, non seulement en tant que footballeur, mais aussi comme ambassadeur mondial ayant constamment contribué au rayonnement de son pays. Cet hommage témoigne du lien profond qui unit le joueur au public portugais, tissé au fil de plus de deux décennies au plus haut niveau.

« Au nom du Portugal, je remercie Cristiano Ronaldo pour la manière dont il a représenté l’équipe nationale, inspiré les Portugais et porté le nom du Portugal à travers le monde. J’imagine que c’est l’un des jours les plus difficiles de la carrière sportive de Cristiano Ronaldo, mais je suis certain que, comme cela a été le cas tant de fois, il a les Portugais à ses côtés », a écrit le président dans sa déclaration officielle, rapportée par A Bola.

Un dévouement sans faille envers le Portugal

L’hommage présidentiel a également mis l’accent sur l’incroyable éthique de travail qui a caractérisé le parcours de Ronaldo en équipe nationale. De ses débuts à l’adolescence jusqu’à son accession au rang de meilleur buteur de l’histoire du football international, son engagement n’a jamais été remis en question. Seguro a souligné que, si sa carrière en sélection est terminée, le lien de Ronaldo avec son pays natal reste aussi fort que jamais grâce à l’héritage qu’il laisse.

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« Je sais aussi que le Portugal pourra continuer à compter sur son amour pour le pays, qu’il représentera toujours avec le dévouement dont il a fait preuve à chaque entraînement, à chaque match, à chaque but qui a rempli tout le monde de joie. Bonne chance, Cristiano. Et merci beaucoup », a ajouté le président.

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Le Premier ministre salue un héritage éternel

Luís Montenegro, Premier ministre du Portugal, a lui aussi adressé un message de reconnaissance au capitaine sur le départ. Montenegro a souligné que, si Ronaldo ne jouera plus pour le Portugal, son influence restera une composante permanente de l’identité sportive du pays. Il a ouvert son message par un simple mais puissant « Merci », exprimant ainsi le sentiment partagé par les Portugais.

Le Premier ministre a relevé que l’influence de l’attaquant dépasse largement les limites du terrain de football. « Ce que tu as fait sur le terrain pour le Portugal résonnera pour l’éternité. Et maintenant, en dehors du terrain, tu continueras à être le Portugal dans le monde », a ajouté Montenegro.

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Le regard tourné vers l’avenir

Alors que le pays se remémore le passé, l’attention se portera bientôt sur celui qui pourra reprendre le rôle de leader laissé vacant par l’emblématique numéro 7. La Fédération portugaise de football a déjà publié des contenus émouvants revenant sur ses moments les plus marquants, notamment ses larmes pendant la Coupe du monde. Une chose est claire : même si le joueur tourne la page, l’impact de ses plus de 200 sélections et de sa centaine de buts se fera sentir pendant des générations.