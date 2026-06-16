L’un des facteurs est extérieur au terrain. La star sénégalaise impute la défaite contre la France à deux éléments

Pape Gaye, figure majeure de la sélection sénégalaise, a analysé les causes de la défaite face à la France en Coupe du monde 2026, assurant que l’équipe s’engagera à donner le meilleur d’elle-même lors des prochaines rencontres.

Les Lions ont pourtant entamé leur campagne par une défaite 1-3 face aux champions du monde en titre, mardi soir au stade MetLife, dans le cadre du groupe 9.

Kylian Mbappé a inscrit un doublé, offrant aux Bleus un succès spectaculaire après une première période qui s’était conclue sur un score nul et vierge.

« Nous avons bien entamé la rencontre, mais nous avons été confrontés à un adversaire très fort », a analysé Jayi au micro de la chaîne qatarie « beIN Sports » après la rencontre. « Ils se sont créés des occasions et ont marqué des buts, mais nous sommes dans un tournoi à poules et une défaite lors du premier match ne signifie rien. Nous voulions gagner, mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous allons désormais nous concentrer sur le prochain match. »

Il a ajouté : « Nous disputons le tournoi le plus difficile au monde. Nous en tirerons les leçons et les points positifs, et nous essaierons de corriger nos erreurs pour remporter les prochains matchs. »

Interrogé sur les espaces laissés aux Bleus en seconde période, contrairement à la première mi-temps, le technicien a pointé du doigt la chaleur et la fatigue liée aux longues distances entre les stades et les lieux d’hébergement.

« Il est difficile d’évoluer par une telle chaleur, et la fatigue s’est fait sentir à cause des déplacements et des longues distances entre le stade et notre hôtel », a-t-il expliqué.

Les Lions affronteront la Norvège mardi prochain au lever du jour pour la deuxième journée, puis l’Irak en soirée le 26 juin lors de la dernière levée.