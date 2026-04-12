L’un des deux joueurs a quitté la pelouse en larmes. Un choc terrible pour le duo de Tottenham face à Sunderland

Les joueurs de Tottenham Antonin Kinski et Cristian Romero ont été victimes d’un choc violent lors de la défaite de leur équipe face à Sunderland.

Menés 1-0 après l’ouverture du score de Nordi Mokele, les Spurs, qui luttent pour leur maintien en Premier League, ont alors vu la situation se compliquer.

Selon le journal britannique The Sun, l’inquiétude a rapidement gagné les tribunes lorsque Brian Probi, un joueur des Black Cats, a semblé pousser Romero, lequel est venu percuter Kinski alors qu’il se précipitait vers son propre camp pour récupérer le ballon.

La star de Sunderland, Noah Sadki, a immédiatement appelé les soigneurs pour prendre en charge les deux joueurs de Tottenham.

Après plusieurs minutes d’arrêt, durant lesquelles les deux joueurs ont été soignés sur la pelouse, Romero a finalement quitté la pelouse en larmes.

Brandon Austin s’est même préparé à remplacer Kinský, tant l’inquiétude était grande pour le gardien tchèque.

Finalement, Kinski a pu reprendre sa place, un bandage serré autour de la tête.

Pour Romero, déjà remplacé en raison d’une possible commotion cérébrale lors d’un match contre l’Atlético de Madrid le mois dernier, il s’agissait d’un nouveau coup dur.

Les supporters, touchés par son émotion, lui ont rendu hommage au moment de son départ.

Sur le réseau social X, un supporter a commenté : « Son équipe est déjà en zone de relégation, et maintenant il se blesse gravement, on ne peut que ressentir de la compassion pour lui. »

Un autre a ajouté : « Non, je n’étais pas préparé à voir Romero pleurer… Cela m’a brisé le cœur. »

Ce nouveau coup du sort est survenu après que Tottenham avait obtenu un penalty, finalement annulé par la vidéo assistance à l’arbitrage (VAR).

Kolo Muani semblait avoir été retenu par Omar Alderte et Luke O’Neill dans la surface.

Après consultation de l’écran, l’arbitre Rob Jones est revenu sur sa décision initiale.

L’ouverture du score de Mokeli, dont la trajectoire imprévisible a surpris à la 61^e minute, s’est révélée décisive : Sunderland l’a emporté 1-0.

Tottenham s’est incliné 0-1 sur la pelouse de Sunderland, dimanche soir, lors de la 32^e journée de Premier League.

Les Spurs restent 18es de Premier League avec 30 points, en pleine zone de relégation.

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