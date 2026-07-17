L'un des deux fait un tabac… Un sondage mondial révèle l'ampleur du soutien dont bénéficient les équipes nationales d'Espagne et d'Argentine

D’après un sondage réalisé par le quotidien espagnol Marca, les supporters mondiaux placent l’Espagne en tête de leurs préférences avant la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, programmée dimanche au MetLife Stadium de New Jersey.

Plus de 20 000 personnes y ont pris part, précisant d’abord leur continent avant d’indiquer leur équipe de cœur pour le match décisif.

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Pour garantir la fiabilité des données, le quotidien a vérifié les adresses IP des participants afin de confirmer leur continent d’origine. Selon Marca, cette vérification met en évidence une répartition continentale des votes, tout en reconnaissant que sa nationalité espagnole pourrait influencer les résultats et limiter la représentativité globale du sondage.

Les résultats ont confirmé la domination perçue de l’Espagne sur tous les continents : 72 % des voix en Amérique du Nord contre 28 % pour l’Argentine, et 59 % en Amérique du Sud contre 41 %.

En Asie, le score est de 82 % contre 18 %, et en Afrique de 88 % contre 12 %. En Europe, l’Espagne rassemble 53 % des suffrages contre 47 % pour l’Argentine, tandis qu’en Océanie elle atteint 86 % face à 14 % pour les « Tangos ».

Les Espagnols avaient auparavant éliminé la France en demi-finale (2-0), tandis que l’Argentine s’était imposée in extremis face à l’Angleterre (2-1) au même stade de la compétition.