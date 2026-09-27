Gary Neville, la légende de Manchester United, a choisi deux noms comme étant les pires recrues de Manchester United depuis la fin de l'ère de Sir Alex Ferguson, et a finalement attribué à l'un d'eux le titre d'« indésirable ».

L'entraîneur légendaire de Manchester United a quitté le club en 2013, et depuis, celui-ci a connu de nombreuses opérations de transferts dans une tentative de retrouver le succès de son ère.

Beaucoup de ces transferts oscillaient entre le décevant et le complètement catastrophique, puisque seule une toute petite poignée de recrues arrivées après Ferguson ont été manifestement réussies.

La première recrue à laquelle Neville a pensé comme étant la pire des treize dernières années a été Ángel Di María, la star argentine recrutée du Real Madrid en 2014 pour près de 60 millions de livres sterling.

Di María n'a passé qu'une seule saison à Old Trafford, où il a inscrit quatre buts en 32 matchs toutes compétitions confondues, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Interrogé sur la pire recrue de Manchester United au cours de ces treize années, Neville a déclaré au journal The Athletic : « Di María était un mauvais transfert, et j'étais très enthousiaste à son sujet, d'ailleurs. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal anglais « Metro » : « Je pensais que c'était un transfert formidable. Il peut se déplacer d'une surface de réparation à l'autre, il est rapide, talentueux, mais il est évident qu'il ne s'est pas adapté et ne s'est pas installé. Toutes ces raisons. C'était un mauvais transfert. »

Marouane Fellaini a été suggéré comme l'un des candidats à cette course en particulier, mais Neville n'était pas disposé à retenir le Belge.

Il a déclaré : « Je n'ai aucun problème avec Fellaini. Il n'était pas censé signer avec le club, mais ce n'est pas la pire recrue. Il a donné le meilleur de lui-même, et sa valeur s'est élevée entre 25 et 30 millions de livres sterling, ce qui n'est pas une somme énorme. »

En tenant compte du coût, Neville a fini par apporter sa réponse à la question : un homme qui a coûté 82 millions de livres sterling et a inscrit 12 buts en 96 matchs sur l'aile droite.

Il a déclaré : « Quand on regarde les dépenses colossales, on trouve Antony, et ce n'est pas une critique du joueur, mais plutôt le reflet de la situation de United, qui a payé cette somme pour lui après avoir cédé à la panique. »

Il a conclu ses propos : « Je dis Antony et Di María. Je dois choisir Antony. »



