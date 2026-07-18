Selon le journal allemand Bild, le Bayern Munich étudie quatre scénarios pour l’avenir de sa star française Michael Oliasi, alors que le Real Madrid renforce son intérêt pour l’attaquant de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2029.

Selon le quotidien allemand, le premier scénario prévoit de prolonger son contrat et de lui verser un salaire annuel de 25 millions d’euros, ce qui en ferait le deuxième joueur le mieux payé du club après la star anglaise Harry Kane, afin de clore définitivement le débat sur son départ.

Le deuxième scénario consiste à maintenir le statu quo : ne pas prolonger le contrat du joueur et laisser courir l’engagement actuel jusqu’en 2029, ce qui offrirait à la direction bavaroise une marge de manœuvre confortable pour statuer sur son avenir.

Le troisième scénario intervient si Olisé réclame publiquement son départ, ce qui risquerait de se traduire par une baisse de son niveau ou même une grève, un véritable cauchemar pour la direction bavaroise.

Enfin, le quatrième scénario, que le club bavarois exclut pour l’instant, serait l’arrivée d’une offre supérieure à 200 millions d’euros : un montant jugé insuffisant par la direction, qui conditionnerait tout départ à une indemnité bien plus élevée.

Oulissi figure parmi les joueurs les plus courtisés de l’été, notamment en raison de l’intérêt concret du Real Madrid, mais le Bayern Munich réaffirme sans détour qu’il n’envisage pas de se séparer de sa star, quoi qu’il arrive.

Le club bavarois campe sur sa position et le Real Madrid, conscient de la solidité du contrat liant Oulissi au Bayern, ne devrait pas engager de bras de fer.