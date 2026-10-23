Selon La Repubblica, les Red Devils ont pris contact de manière informelle avec Antonio Conte afin de sonder son éventuelle volonté de succéder à Carrick.

D’après le quotidien italien, Conte aurait déjà formulé deux exigences claires à ce sujet : d’une part, il voudrait avoir le contrôle total des transferts afin de remodeler l’effectif selon ses idées et ses préférences tactiques. D’autre part, il voudrait venir avec l’ensemble de son staff.

Conte a déjà connu deux expériences en Premier League. De 2021 à 2023, il a été à la tête de Tottenham Hotspur (1,78 point par match, 76 matches officiels). De 2016 à 2018, il a dirigé Chelsea et remporté avec les Blues la FA Cup en 2018 ainsi que le championnat en 2017 (2,12 points par match, 102 matches officiels). Il a entraîné en dernier lieu le SSC Naples, avec qui il a remporté le Scudetto en 2025 et la Supercoppa en 2026. Il est actuellement sans club.

Julian Nagelsmann sera-t-il le nouvel entraîneur de Manchester United

Les deux autres candidats actuellement présentés dans les médias comme de possibles successeurs de Carrick à Manchester United sont eux aussi sans club. Le premier est Eddie Howe, qui, après une période plutôt réussie, avait quitté Newcastle United à la surprise générale cet été. Son départ serait dû à des désaccords avec la direction du club après la vente de joueurs importants comme Sandro Tonalli, Bruno Guimaraes ou Anthony Gordon.

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Outre Howe, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann serait lui aussi candidat au poste d’entraîneur à Manchester. C’est du moins ce que rapporte le Telegraph. Nagelsmann a récemment été remplacé par Jürgen Klopp après trois ans à la tête de la sélection allemande et une élimination humiliante contre le Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Auparavant, il avait travaillé avec succès au Bayern Munich, au RB Leipzig et au TSG Hoffenheim. La Premier League serait une découverte pour l’entraîneur de 39 ans. C’est pourquoi son ancien supérieur chez le club allemand le plus titré lui a déconseillé de s’engager avec les Red Devils.

« Il n’a pas encore une très grande expérience, surtout en ce qui concerne les équipes étrangères », a déclaré Oliver Kahn dans « Triple - der Hagedorn Fußballtalk » sur RTL/Sky Sport : « La Premier League et Manchester United ne sont pas connus pour avoir fait preuve d’une grande continuité au poste d’entraîneur ces dernières années. »

Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, huit entraîneurs différents se sont succédé, sans compter les intérimaires. Même de grands noms comme Louis van Gaal, Jose Mourinho ou Ralf Rangnick ont fini par échouer avec fracas. Kahn a donc appelé Nagelsmann à bien réfléchir avant de signer à Manchester s’il devait recevoir une offre : « Il doit se poser la question : quelle est ma prochaine étape ? Est-ce que je dois absolument la réussir ? Ou vais-je immédiatement l’associer à un risque énorme, comme Manchester United, où pratiquement tous les entraîneurs ont fini par échouer ces dernières années ? (…) Il faut vraiment regarder de près où l’on met les pieds. »

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À quel point Manchester United va-t-il mal actuellement ?

United traverse une nouvelle crise majeure. En Premier League, les Red Devils sont très loin de leurs ambitions, avec seulement sept points en sept matches. Ils ont même signé leur pire début de saison depuis près de 40 ans. Brighton & Hove les a éliminés de la League Cup et, en Ligue des champions, ils ont récemment subi une terrible déroute, 4-1, contre Côme.

Le Guardian a parlé d’une « défaite honteuse ». The Telegraph a évoqué le « genre de prestation qui coûte son poste à un entraîneur ». Cette prestation inquiétante en Lombardie a même conduit le capitaine Bruno Fernandes à critiquer publiquement la tactique de son entraîneur après la rencontre.

Carrick, de son côté, s’est montré réservé après le coup de sifflet final. « Il y a encore beaucoup de travail d’ici au prochain match, et nous devons y préparer l’équipe », a-t-il déclaré en pensant à la rencontre de championnat contre l’AFC Bournemouth, dimanche.

Carrick avait succédé à Ruben Amorim à la tête des Red Devils la saison dernière et, grâce à une excellente deuxième partie de saison, avait ensuite ramené le grand club anglais en Ligue des champions après trois ans d’absence. La direction du club avait alors récompensé celui qui était entraîneur par intérim en lui offrant un contrat à long terme comme entraîneur principal, jusqu’en 2028.

C’est aussi pour cette raison que le défenseur Lisandro Martinez a récemment apporté un soutien sans équivoque à Carrick, tout en critiquant vivement la direction du club et sa politique de transferts.

« Je dois vraiment me retenir, mais parfois, cela reflète exactement la situation actuelle de notre club », a tempêté Martinez après la défaite 2-0 contre l’Atletico Madrid à la mi-octobre. Il attend davantage d’investissements. « À 100 %. J’attends davantage de notre directeur sportif. Je dois être honnête : en tant que joueurs, nous devons faire plus, mais il est aussi important de construire un effectif solide pour être prêts lors de soirées comme celle-ci. »

Le directeur sportif Jason Wilcox avait investi plus de 170 millions dans l’équipe l’été dernier, mais principalement au milieu de terrain, et non dans les secteurs problématiques que sont l’attaque et le côté gauche de la défense. « On ne peut pas toujours se contenter de changer d’entraîneur, changer d’entraîneur, changer d’entraîneur », a déclaré Martínez, avant de demander : « Et les autres secteurs ? Je ne peux pas en dire plus. »

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