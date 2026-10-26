L'un d'eux était en disgrâce : Pérez récompense un quatuor du Real Madrid après avoir fait tomber le Barça !

La victoire du Real Madrid face au Barça sur le score de 2-1 au Camp Nou a donné au président du club Florentino Pérez de nombreuses raisons d'être optimiste pour la saison en cours, après que l'équipe a réussi à dissiper les doutes qui entouraient le projet de l'entraîneur portugais José Mourinho et à relancer la course au titre en Liga.

Selon le site espagnol « Defensa Central », Pérez a tenu à féliciter les joueurs et le staff technique après la victoire, malgré son absence au match à Barcelone en raison des tensions dans les relations entre les deux clubs. Un représentant a ainsi suivi la rencontre en son nom, tandis que le président du club a transmis son estime pour la performance de l'équipe, saluant le niveau affiché par plusieurs joueurs.

Mourinho a été le principal bénéficiaire du résultat du Clasico, lui qui avait fait face à des critiques et à des interrogations quant à sa capacité à faire progresser le jeu du Real Madrid, après la défaite dans le derby.

Certains avis estimaient que le changement d'entraîneur n'avait pas permis de résoudre les problèmes techniques dont souffrait l'équipe, au point que des noms de remplaçants ont été avancés, parmi lesquels celui de Didier Deschamps.

Mais la victoire face au Barça dans son propre stade a donné un puissant élan à l'entraîneur portugais et a démontré la capacité de l'équipe à proposer une prestation compétitive dans les grands matches. Ce succès est ainsi devenu un test important pour le pari de Pérez sur Mourinho, qui a réussi à conduire ses joueurs vers un résultat ayant renforcé la confiance au sein du club.

Mbappé et Bellingham

Les gains de Pérez ne se sont pas limités à la réussite de l'entraîneur, mais se sont étendus à plusieurs transferts et choix qui avaient suscité des interrogations par le passé, en premier lieu Kylian Mbappé et la présence de Bellingham, qui ont joué un rôle important dans la victoire du Real Madrid et ont confirmé leur valeur en tant que piliers majeurs du projet.

S'est également distingué le Turc Arda Güler, sur qui le club mise pour être l'un des principaux meneurs de jeu dans les années à venir, aux côtés d'Eduardo Camavinga, qui a bénéficié de la confiance de la direction malgré les critiques qui l'avaient visé à des étapes antérieures. Les deux joueurs ont livré une prestation remarquée face au Barça, renforçant ainsi la conviction de Pérez quant à la pertinence de s'appuyer sur eux.

Le Clasico a montré que le Real Madrid dispose d'un groupe de joueurs capables de faire la différence dans les grandes confrontations, que ce soit en marquant, en créant du jeu ou en influençant le rythme de la rencontre.

Pérez attend les titres

Malgré l'état d'optimisme qui a suivi la victoire, Florentino Pérez sait que le succès face au Barça ne signifie pas remporter le moindre titre, et que la réussite du projet restera liée à la capacité de l'équipe à maintenir son niveau tout au long de la saison.

Le président du Real Madrid espère que Mourinho et ses joueurs sauront exploiter cet élan moral pour continuer à jouer les titres, convaincu que les résultats finaux en fin de saison constitueront le véritable baromètre de la réussite de ses paris, et non la seule victoire dans le Clasico.