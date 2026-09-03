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L'un d'eux au profit d'Al-Ahli : la Ligue saoudienne contraint Al-Nassr à perdre deux joueurs

Mercato
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
A. Ghareeb
A. Al-Hassan
S. Baattia
Arabie saoudite

« Le mondial » dans une situation difficile

Le club d'Al-Nassr se retrouve contraint de perdre des joueurs lors de l'actuel mercato estival, dont l'un au profit de son rival traditionnel Al-Ahli, en raison des restrictions financières qui lui sont imposées par la ligue Roshn.

La commission de contrôle financier de la Roshn League a interdit à Al-Nassr de conclure le moindre transfert lors de ce mercato estival, à l'exception du milieu de terrain portugais Samu Costa, en provenance du Real Majorque, en raison de la crise financière qu'il traverse.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a révélé que la ligue avait donné son accord à une nouvelle démarche d'Al-Nassr, à savoir la prolongation du contrat de son ailier saoudien Abdulrahman Ghareeb, arrivé à échéance à l'issue de la saison dernière.

Cet accord reste toutefois conditionné à la réussite d'Al-Nassr à se séparer de son milieu de terrain Ali Al-Hassan, dont Al-Fateh souhaite s'attacher les services.

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De son côté, Al-Fateh ne pourra recruter le milieu de terrain d'Al-Nassr qu'en vendant un autre joueur, à savoir le latéral saoudien Saeed Baatiyah, dont Al-Ahli souhaite vivement s'attacher les services.

Chose curieuse, Saeed Baatiyah figurait parmi les cibles d'Al-Nassr lors de l'actuel mercato estival, et il était proche d'être recruté dans le cadre d'un échange qui aurait vu le gardien international Nawaf Al-Aqidi rejoindre Al-Fateh, mais l'affaire n'a finalement pas abouti.

Aujourd'hui, Al-Nassr se retrouve dans une situation délicate, puisqu'il lui faudra accepter de ne pas recruter Baatiyah et privilégier son transfert vers Al-Ahli, afin de permettre à Al-Fateh de s'attacher les services d'Ali Al-Hassan, puis de prolonger le contrat d'Abdulrahman Ghareeb.

Il convient de rappeler que Ghareeb a signé son nouveau contrat avec Al-Nassr depuis un long moment, mais qu'il attendait l'accord de la commission de contrôle financier, ce qui est désormais sur le point de se concrétiser.

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