Le club d'Al-Nassr se retrouve contraint de perdre des joueurs lors de l'actuel mercato estival, dont l'un au profit de son rival traditionnel Al-Ahli, en raison des restrictions financières qui lui sont imposées par la ligue Roshn.

La commission de contrôle financier de la Roshn League a interdit à Al-Nassr de conclure le moindre transfert lors de ce mercato estival, à l'exception du milieu de terrain portugais Samu Costa, en provenance du Real Majorque, en raison de la crise financière qu'il traverse.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a révélé que la ligue avait donné son accord à une nouvelle démarche d'Al-Nassr, à savoir la prolongation du contrat de son ailier saoudien Abdulrahman Ghareeb, arrivé à échéance à l'issue de la saison dernière.

Cet accord reste toutefois conditionné à la réussite d'Al-Nassr à se séparer de son milieu de terrain Ali Al-Hassan, dont Al-Fateh souhaite s'attacher les services.

De son côté, Al-Fateh ne pourra recruter le milieu de terrain d'Al-Nassr qu'en vendant un autre joueur, à savoir le latéral saoudien Saeed Baatiyah, dont Al-Ahli souhaite vivement s'attacher les services.

Chose curieuse, Saeed Baatiyah figurait parmi les cibles d'Al-Nassr lors de l'actuel mercato estival, et il était proche d'être recruté dans le cadre d'un échange qui aurait vu le gardien international Nawaf Al-Aqidi rejoindre Al-Fateh, mais l'affaire n'a finalement pas abouti.

Aujourd'hui, Al-Nassr se retrouve dans une situation délicate, puisqu'il lui faudra accepter de ne pas recruter Baatiyah et privilégier son transfert vers Al-Ahli, afin de permettre à Al-Fateh de s'attacher les services d'Ali Al-Hassan, puis de prolonger le contrat d'Abdulrahman Ghareeb.

Il convient de rappeler que Ghareeb a signé son nouveau contrat avec Al-Nassr depuis un long moment, mais qu'il attendait l'accord de la commission de contrôle financier, ce qui est désormais sur le point de se concrétiser.