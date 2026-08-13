L'un d'eux a refusé Al-Hilal et Al-Ittihad : la crise financière menace Al-Nassr de perdre ses joueurs gratuitement

Le club d'Al-Nassr est désormais menacé de perdre des joueurs gratuitement, avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027, et ce après que l'un d'eux a refusé de rejoindre les deux rivaux traditionnels, Al-Ittihad et Al-Hilal.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que la commission de contrôle financier de la Ligue saoudienne professionnelle a rejeté la demande présentée par la direction d'Al-Nassr pour enregistrer le contrat d'Abdulrahman Ghareeb.

Al-Nassr s'était mis d'accord, il y a deux mois, avec Abdulrahman Ghareeb sur la prolongation de son contrat, qui expirait à la fin de la saison dernière, mais n'a pas réussi à concrétiser cette prolongation jusqu'à présent, en raison des restrictions financières qui lui sont imposées.

Le journal a précisé que le club de la capitale a présenté une nouvelle demande à la commission de contrôle financier pour enregistrer le contrat de l'ailier saoudien, notamment après avoir été autorisé à recruter le milieu de terrain portugais Samu Costa en provenance du Real Majorque, mais la demande a de nouveau été rejetée.

Ainsi, Abdulrahman Ghareeb pourrait quitter Al-Nassr gratuitement, si le club saoudien continue d'échouer à enregistrer son contrat jusqu'à la fin de l'actuel mercato estival.

Ghareeb était déjà proche de quitter Al-Nassr lors du dernier mercato hivernal, Al-Hilal et Al-Ittihad ayant manifesté leur volonté d'obtenir ses services, avant qu'il ne décide de prolonger avec « Al-Alami ».

Le joueur de 29 ans a été l'une des principales vedettes d'Al-Nassr lors de la précédente édition de l'AFC Champions League Two 2, et il a mené l'équipe à la qualification pour la finale, avant la défaite face au club japonais du Gamba Osaka sur le score d'un but à zéro.

Ghareeb n'était pas le seul joueur à se trouver dans cette situation à Al-Nassr, le cas étant identique pour le gardien Raghed Al-Najjar, après que lui aussi a prolongé son contrat sans avoir été enregistré jusqu'à présent.

Il convient de rappeler qu'Al-Nassr n'a réalisé qu'une seule recrue lors de l'actuel mercato estival, en raison de la crise financière qu'il traverse, à savoir le transfert de Samu Costa, qui a rejoint le club pour compenser le départ du milieu de terrain croate Marcelo Brozovic.