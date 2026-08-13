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FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

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L'un d'eux a refusé Al-Hilal et Al-Ittihad : la crise financière menace Al-Nassr de perdre ses joueurs gratuitement

Mercato
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
A. Ghareeb
R. Najjar
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le Real Madrid traverse une crise étouffante

Le club d'Al-Nassr est désormais menacé de perdre des joueurs gratuitement, avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027, et ce après que l'un d'eux a refusé de rejoindre les deux rivaux traditionnels, Al-Ittihad et Al-Hilal.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que la commission de contrôle financier de la Ligue saoudienne professionnelle a rejeté la demande présentée par la direction d'Al-Nassr pour enregistrer le contrat d'Abdulrahman Ghareeb.

Al-Nassr s'était mis d'accord, il y a deux mois, avec Abdulrahman Ghareeb sur la prolongation de son contrat, qui expirait à la fin de la saison dernière, mais n'a pas réussi à concrétiser cette prolongation jusqu'à présent, en raison des restrictions financières qui lui sont imposées.

Le journal a précisé que le club de la capitale a présenté une nouvelle demande à la commission de contrôle financier pour enregistrer le contrat de l'ailier saoudien, notamment après avoir été autorisé à recruter le milieu de terrain portugais Samu Costa en provenance du Real Majorque, mais la demande a de nouveau été rejetée.

Ainsi, Abdulrahman Ghareeb pourrait quitter Al-Nassr gratuitement, si le club saoudien continue d'échouer à enregistrer son contrat jusqu'à la fin de l'actuel mercato estival.

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Ghareeb était déjà proche de quitter Al-Nassr lors du dernier mercato hivernal, Al-Hilal et Al-Ittihad ayant manifesté leur volonté d'obtenir ses services, avant qu'il ne décide de prolonger avec « Al-Alami ».

Le joueur de 29 ans a été l'une des principales vedettes d'Al-Nassr lors de la précédente édition de l'AFC Champions League Two 2, et il a mené l'équipe à la qualification pour la finale, avant la défaite face au club japonais du Gamba Osaka sur le score d'un but à zéro.

Ghareeb n'était pas le seul joueur à se trouver dans cette situation à Al-Nassr, le cas étant identique pour le gardien Raghed Al-Najjar, après que lui aussi a prolongé son contrat sans avoir été enregistré jusqu'à présent.

Il convient de rappeler qu'Al-Nassr n'a réalisé qu'une seule recrue lors de l'actuel mercato estival, en raison de la crise financière qu'il traverse, à savoir le transfert de Samu Costa, qui a rejoint le club pour compenser le départ du milieu de terrain croate Marcelo Brozovic.

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