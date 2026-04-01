L'un d'eux a accepté à une condition... Inzaghi et Jesus réagissent à la succession de Renard en Arabie saoudite

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur du club Al-Hilal, et le Portugais Jorge Jesus, entraîneur du club Al-Nassr, ont pris une décision concernant leur prise en charge de la sélection saoudienne dans les mois à venir, en remplacement du Français Hervé Renard.

Le nom de Renard est associé à un départ de son poste d'entraîneur de l'équipe nationale saoudienne, en raison de la baisse des résultats ces derniers temps, ainsi que de négociations en cours avec lui pour prendre les rênes de l'équipe nationale du Ghana lors de la Coupe du monde 2026.

Le journal saoudien « Al-Kass » a indiqué qu'Inzaghi et Jesus refusaient l'idée de diriger la sélection saoudienne pour le moment, car ils souhaitent se concentrer sur le Hilal et Al-Nassr pendant les dernières étapes de la saison en cours.

Le technicien portugais n'a toutefois pas rejeté l'idée de manière définitive, puisqu'il a donné son accord de principe pour prendre les rênes de la sélection saoudienne, mais à condition que ce soit à l'avenir, et non dans l'immédiat.

Les deux entraîneurs sont en lice pour le titre de champion de la Ligue saoudienne cette saison, Al-Nassr occupant la tête du classement avec 67 points, soit 3 points d'avance sur Al-Hilal, deuxième, à 8 journées de la fin du championnat.