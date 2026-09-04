L’UEFA a infligé des suspensions aux joueurs de Fenerbahçe Mason Greenwood et Mattéo Guendouzi. En cause : leur comportement après le barrage de Ligue des champions remporté le mois dernier contre l’Olympique Lyon. Greenwood a écopé d’une suspension d’un match avec sursis, tandis que Guendouzi a reçu une suspension de quatre matches, dont deux avec sursis. Le duo devra aussi, tout comme les deux clubs, s’acquitter d’une amende.

Guendouzi a un passé à l’Olympique de Marseille, un club pour lequel il garde toujours une grande affection. Avant, pendant et après le match, Guendouzi et le public lyonnais se sont mutuellement provoqués.

Après la qualification de Fenerbahçe pour la phase de ligue dans le stade de Lyon, Guendouzi a poursuivi ses provocations en criant notamment « Allez l’OM ! », un message de soutien à Marseille. Un supporter lyonnais a sauté vers le bas et a voulu s’en prendre au Français, mais il a été immédiatement retenu et a reçu des coups près de l’entrée des couloirs menant aux vestiaires.

L’entraîneur des gardiens de Lyon, Antonio Ferreira, ne s’est pas non plus retenu et a écopé d’une suspension de cinq matches, dont deux avec sursis. Selon l’UEFA, il s’agissait de « violences graves ».

Guendouzi a été sanctionné pour « avoir insulté d’autres personnes présentes au match, provoqué des spectateurs et enfreint les règles élémentaires d’un comportement décent ». Le milieu de terrain devra également payer une amende de 50 000 euros, soit le même montant que les deux clubs.

Greenwood a uniquement été sanctionné pour « avoir enfreint les règles élémentaires d’un comportement décent » et devra, en plus de sa suspension avec sursis d’un match, s’acquitter d’une amende de 30 000 euros. Cela signifie que l’Anglais, qui a lui aussi un passé à Marseille comme Guendouzi, sera « tout simplement » disponible la semaine prochaine en Ligue des champions contre l’AS Rome.

Guendouzi se serait probablement aussi fait entendre contre la Roma. Sous les couleurs de la Lazio (2023 - 2026), il s’est presque toujours accroché avec des joueurs de l’ennemi juré, principalement Paulo Dybala.

Après le match contre Lyon, Guendouzi s’est plaint des supporters de l’équipe à domicile. « Quand 60 000 personnes insultent votre famille, votre mère et vos enfants, avant même le début du match, et que personne dans l’arbitrage ne demande à la foule de se taire... »

« Je sais qu’en France, quand quelque chose comme ça arrive, il y a un moment où ils parlent aux supporters pour que ça s’arrête et, peut-être, interrompent le match. » Cela ne s’est pas produit, mais au final, ce soir-là, c’est bien Guendouzi qui a eu le dernier mot. En plus de la Roma, il manquera aussi le déplacement à Aston Villa le 14 octobre.



