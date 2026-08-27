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L'UEFA surprend le monde avec un prix qui ne récompense ni les buts ni les titres, et Marquinhos est le premier lauréat

Marquinhos
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En marge du tirage au sort de la Ligue des champions

Lors d'une soirée où tout le monde attendait le tirage au sort de la mort en Ligue des champions, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a décidé de voler la vedette avec un prix sans précédent.

Ce prix n'est pas décerné à celui qui marque le plus ou dribble le mieux, mais à celui qui fait preuve d'humanité. La surprise est que le premier à le remporter n'a pas été une star offensive, mais un défenseur brésilien dont les adversaires ont pleuré avec lui avant ses supporters.

Ceferin a annoncé la création d'un prix entièrement nouveau baptisé « Prix du respect en dehors du terrain », une initiative visant à redéfinir la notion de célébrité dans le football moderne.

L'annonce a été faite en marge de la cérémonie du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, où Ceferin a affirmé que ce prix vise à honorer les joueurs qui incarnent les valeurs de l'esprit sportif et du respect authentique, à l'intérieur comme à l'extérieur du rectangle vert, loin des chiffres et des accomplissements.

L'UEFA a précisé que ce nouveau prix vient récompenser un comportement sportif exemplaire, dans un message clair signifiant que le football ne se résume pas à des buts et à des titres.

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Marquinhos entre dans l'histoire

Le capitaine du Paris Saint-Germain, le Brésilien Marquinhos, a été le premier à entrer dans l'histoire de ce prix, après avoir été désigné comme son tout premier lauréat.

Le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, a reçu le prix en son nom lors de la cérémonie, dans un moment qui a été applaudi par l'assistance.

Marquinhos a exprimé sa grande joie face à cette distinction dans un message vidéo diffusé pendant la cérémonie, déclarant : « Je voudrais remercier tout le monde pour ce prix. Je pense que le fair-play est très important, que ce soit dans le football ou dans la vie. »

Le défenseur brésilien a ajouté, dans un message qui reflète la raison de son choix : « Je continuerai à témoigner du respect à mes coéquipiers, à mes adversaires, aux arbitres et à tous les acteurs du jeu. Je suis très heureux et fier de recevoir ce prix. »

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a rendu hommage au capitaine de son équipe, estimant que cette distinction reflète la reconnaissance par l'UEFA de son comportement et de son esprit sportif exceptionnel, à l'intérieur comme à l'extérieur du terrain.

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Le sacre de Marquinhos avec ce prix inédit fait suite à son geste humain émouvant lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière, lorsqu'il a tenu à consoler les joueurs d'Arsenal après leur défaite en finale face à son équipe, le Paris Saint-Germain, dans une scène où l'esprit sportif a pris le pas sur l'amertume de la défaite et l'euphorie de la victoire.

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