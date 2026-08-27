Lors d'une soirée où tout le monde attendait le tirage au sort de la mort en Ligue des champions, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a décidé de voler la vedette avec un prix sans précédent.

Ce prix n'est pas décerné à celui qui marque le plus ou dribble le mieux, mais à celui qui fait preuve d'humanité. La surprise est que le premier à le remporter n'a pas été une star offensive, mais un défenseur brésilien dont les adversaires ont pleuré avec lui avant ses supporters.

Ceferin a annoncé la création d'un prix entièrement nouveau baptisé « Prix du respect en dehors du terrain », une initiative visant à redéfinir la notion de célébrité dans le football moderne.

L'annonce a été faite en marge de la cérémonie du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, où Ceferin a affirmé que ce prix vise à honorer les joueurs qui incarnent les valeurs de l'esprit sportif et du respect authentique, à l'intérieur comme à l'extérieur du rectangle vert, loin des chiffres et des accomplissements.

L'UEFA a précisé que ce nouveau prix vient récompenser un comportement sportif exemplaire, dans un message clair signifiant que le football ne se résume pas à des buts et à des titres.

Marquinhos entre dans l'histoire

Le capitaine du Paris Saint-Germain, le Brésilien Marquinhos, a été le premier à entrer dans l'histoire de ce prix, après avoir été désigné comme son tout premier lauréat.

Le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, a reçu le prix en son nom lors de la cérémonie, dans un moment qui a été applaudi par l'assistance.

Marquinhos a exprimé sa grande joie face à cette distinction dans un message vidéo diffusé pendant la cérémonie, déclarant : « Je voudrais remercier tout le monde pour ce prix. Je pense que le fair-play est très important, que ce soit dans le football ou dans la vie. »

Le défenseur brésilien a ajouté, dans un message qui reflète la raison de son choix : « Je continuerai à témoigner du respect à mes coéquipiers, à mes adversaires, aux arbitres et à tous les acteurs du jeu. Je suis très heureux et fier de recevoir ce prix. »

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a rendu hommage au capitaine de son équipe, estimant que cette distinction reflète la reconnaissance par l'UEFA de son comportement et de son esprit sportif exceptionnel, à l'intérieur comme à l'extérieur du terrain.

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Le sacre de Marquinhos avec ce prix inédit fait suite à son geste humain émouvant lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière, lorsqu'il a tenu à consoler les joueurs d'Arsenal après leur défaite en finale face à son équipe, le Paris Saint-Germain, dans une scène où l'esprit sportif a pris le pas sur l'amertume de la défaite et l'euphorie de la victoire.