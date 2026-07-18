L'UEFA supprime immédiatement la nouvelle règle controversée de la Coupe du monde

L'UEFA a décidé de ne pas adopter les directives révisées de la FIFA sur les simulations. En conséquence, les arbitres vidéo des compétitions européennes, dont la Ligue des champions, ne pourront pas intervenir a posteriori pour attribuer un carton jaune à l'auteur d'une simulation.

Le débat a émergé lors de la Coupe du monde des clubs, où la FIFA a appliqué une interprétation modifiée du protocole VAR permettant à l’arbitre vidéo d’intervenir en cas de « confusion d’identité » lors de l’attribution d’un carton jaune pour simulation.

Cette situation s’est produite pour la première fois lors du match d’ouverture disputé par les États-Unis, pays hôte. Sur les conseils du VAR, l’arbitre Danny Makkelie a annulé le carton jaune infligé à Tim Ream et l’a remplacé par un deuxième avertissement adressé à Miguel Almirón pour simulation.

Après la rencontre, la FIFA a confirmé que cette décision respectait pleinement les règles. En effet, la Commission internationale des lois du jeu (IFAB) a modifié le protocole de la VAR afin de qualifier une telle situation de « confusion d’identité ». Cette intervention n’est toutefois possible que si l’arbitre a d’abord brandi un carton jaune ou rouge pour une infraction.

Un cas similaire s’est produit en quart de finale entre la Suisse et l’Argentine : un premier avertissement adressé à Leandro Paredes a été annulé, avant que Breel Embolo ne reçoive son deuxième carton jaune pour simulation.

Cette nouvelle procédure a suscité de vives discussions : les détracteurs s’interrogent sur la raison pour laquelle le VAR peut intervenir dans ce type de situation, alors qu’il ne corrige pas des erreurs similaires commises lors d’autres infractions.

L’UEFA a pris acte de ces réserves et a décidé de ne pas adopter cette interprétation modifiée. L’instance dirigeante du football européen maintient les directives actuelles sur le VAR et ne voit pas de raison d’étendre le champ d’application de l’arbitrage vidéo sur ce point.

Concrètement, les interventions controversées du VAR, telles qu’elles ont été appliquées lors de la Coupe du monde des clubs, ne verront pas le jour, pour l’instant, dans les compétitions européennes. Dans les épreuves organisées sous l’égide de l’UEFA, dont la Ligue des champions, la procédure actuelle demeure inchangée.