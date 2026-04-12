L'UEFA a créé un véritable séisme à Barcelone en désignant l'arbitre du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético.

Battu 0-2 au match aller au Camp Nou, le club catalan tentera de renverser la vapeur mardi prochain au Wanda Metropolitano.

Selon le site officiel de l’UEFA, c’est l’arbitre français Clément Turpin qui dirigera la rencontre.

L’arbitre français a déjà dirigé cinq rencontres du Barça en compétitions européennes, pour un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites.

Néanmoins, ce qui inquiète surtout les supporters blaugranas, c’est que le club catalan a systématiquement été éliminé des coupes européennes lorsque Turpin a officié ses matches à élimination directe.

Le premier mauvais souvenir remonte au célèbre match contre l’AS Rome en 2018, lorsque le Barça s’était incliné 3-0 à l’Stadio Olimpico et avait été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le scénario se répète en 2023 lorsque, sous son sifflet, les Blaugranas s’inclinent 2-1 contre Manchester United et quittent la phase de barrages de la Ligue Europa.

Le scepticisme barcelonais s’est renforcé lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions 2024-2025 contre l’Inter Milan.

Le match s’est conclu sur un score de 3-3, avant que le club catalan ne s’incline 4-3 au retour



et ne quitte la compétition.