Roberto Rosetti, directeur de l'arbitrage à l'Union européenne de football (UEFA), a précisé ce jeudi que toucher le ballon de la main dans la surface de réparation, après un dégagement aux six mètres, entraînera désormais l'octroi d'un penalty, que le joueur ait eu ou non l'intention de remettre le ballon en jeu.

Lors de sa présentation des mises à jour arbitrales pour la nouvelle saison à Monaco, Rosetti a indiqué que cette précision faisait suite à la situation controversée survenue lors du match entre le Barça et l'Atlético Madrid en Ligue des champions la saison dernière, lorsque le défenseur de l'Atlético, Marc Pubill, avait touché le ballon de la main en le maintenant au sol, avant de le transmettre du pied, alors que le gardien Juan Musso avait déjà exécuté le dégagement aux six mètres.

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Rosetti a également évoqué les nouvelles instructions de l'UEFA concernant la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), insistant sur la nécessité pour les arbitres de prendre eux-mêmes leurs décisions sur le terrain, et sur le fait que l'assistance vidéo ne doit pas se transformer en un outil de réarbitrage de chaque action, selon ce qu'a rapporté la radioespagnole « COPE ».

Il a déclaré : « Nous voulons qu'ils soient fermes. L'assistance vidéo à l'arbitrage est un grand projet, mais nous voulons que les arbitres sur le terrain prennent les décisions. Nous ne voulons pas que l'assistance vidéo réarbitre, et nous ne voulons pas d'arbitres qui attendent son intervention. Nous voulons des preuves claires et des erreurs claires qui appellent l'intervention du VAR. Nous n'aimons pas les situations microscopiques. »

Rosetti a présenté une série de mises à jour relatives aux lois de l'arbitrage, qui avaient déjà été expliquées aux joueurs, aux entraîneurs et aux clubs, dans le but d'unifier les critères d'arbitrage dans les compétitions de l'UEFA, sur le terrain et en dehors, et de garantir une plus grande cohérence dans les décisions.

Les modifications concernent notamment la gestion des pertes de temps lors des remplacements, puisqu'un joueur qui met plus de 10 secondes à quitter le terrain peut être sanctionné, ainsi que des précisions relatives à la gestion des cas de blessure et à la reprise du jeu après l'inscription des buts.

La loi Vinicius

Rosetti a par ailleurs précisé que l'UEFA n'appliquera pas dans ses compétitions la règle du carton rouge pour un joueur qui se couvre la bouche en parlant à un adversaire (la loi Vinicius), contrairement à ce qui a été appliqué à la Coupe du monde, indiquant que l'arbitre peut brandir un carton jaune s'il considère ce geste comme un comportement antisportif, ce qui peut être suivi d'une procédure disciplinaire.

Il a déclaré : « Nous avons vu des joueurs réclamer le carton rouge simplement parce qu'un adversaire se couvre la bouche, et cela ne nous plaît pas. »

Il a également affirmé que l'assistance vidéo à l'arbitrage interviendra en cas d'erreur d'identification du joueur lors de l'attribution d'un second carton jaune, ajoutant : « Je suis certain que nous verrons peu d'interventions dues à des erreurs d'identification dans nos compétitions. »

Rosetti a en outre insisté sur la nécessité de respecter la règle limitant les échanges avec l'arbitre au seul capitaine de chaque équipe, déclarant : « Nous n'aimons pas que les joueurs entourent l'arbitre, et celui qui s'approchera de l'arbitre écopera d'un carton jaune. »

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