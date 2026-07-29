L’idée de l’UEFA de mettre en place un plan contre la FIFA ne fait pas encore l’unanimité, comme le révèle Sky. Le premier pays européen donne déjà son accord aux projets de Coupe du monde très controversés du président Gianni Infantino.

Selon ces plans, la FIFA veut loger les droits commerciaux de la Coupe du monde dans une nouvelle entreprise, FIFA Forward Enterprise. Des investisseurs extérieurs pourraient ensuite prendre une participation dans cette société. L’instance mondiale du football promet à ses 211 fédérations affiliées un versement de quarante millions de dollars si elles approuvent la proposition avant le 19 septembre.

David Trunda, le président de la Fédération tchèque de football, y voit surtout des avantages. « Je vois les avantages pragmatiques pour le football tchèque d’une coopération étroite avec Gianni Infantino et son équipe », explique-t-il à Sky. « Bien sûr, nous avons besoin de plus de détails, mais personnellement, je vois l’impact positif des intentions de la FIFA. »

Selon Trunda, cet argent supplémentaire pourrait être utilisé pour le développement du football amateur et des infrastructures footballistiques en Tchéquie. Le conseil d’administration de la fédération tchèque examinera officiellement la proposition le 11 août, mais le président semble déjà avoir clairement arrêté sa position.

Le soutien venu de Tchéquie contraste fortement avec les vives critiques de l’UEFA et de diverses fédérations nationales. L’UEFA avait précédemment estimé que le plan « franchit une limite qui n’aurait jamais dû être franchie ». La KNVB a également réagi de manière extrêmement critique et a fait part de ses inquiétudes concernant le plan de la FIFA.

Selon The Times, certains évoquent même au sein du monde du football de la « pure corruption », car les fédérations n’auraient droit au versement intégral que si elles donnent leur accord avant la date limite. L’UEFA ainsi que la confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, la CONCACAF, envisageraient même un boycott des prochaines Coupes du monde si les plans sont maintenus.

Le soutien de la Tchéquie peut représenter un sérieux revers pour l’UEFA, qui espère justement rallier les fédérations européennes à une position commune. Si davantage de pays choisissent le camp d’Infantino, un front commun contre ces plans controversés risque déjà de se fissurer à un stade précoce.