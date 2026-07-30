L’UEFA a tenu jeudi une réunion d’urgence avec l’ensemble de ses 55 membres à la suite des plans insensés pour la Coupe du monde du président de la FIFA, Gianni Infantino, rapporte le journaliste Martyn Ziegler de The Times. Les fédérations en ont tiré une conclusion unanime. L’UEFA a entre-temps elle aussi publié un communiqué.

Infantino a actuellement mis le monde du football sens dessus dessous. Selon ses derniers plans, la FIFA veut loger les droits commerciaux de la Coupe du monde dans une nouvelle entreprise, FIFA Forward Enterprise. Des investisseurs extérieurs pourraient ensuite prendre une participation dans cette société. L’instance mondiale du football promet à ses 211 fédérations affiliées un versement de quarante millions de dollars si elles approuvent la proposition avant le 19 septembre.

The Times avait déjà indiqué plus tôt que, dans le monde du football, il était question de « pure corruption », tandis que des organisations comme l’UEFA et la KNVB avaient elles aussi réagi avec colère. L’instance européenne avait avancé l’idée d’un boycott de la Coupe du monde et avait convoqué à cette fin une réunion d’urgence jeudi.

Il en est ressorti que les 55 pays membres de l’UEFA sont tous favorables à un boycott de la Coupe du monde. La Tchéquie, qui semblait auparavant partisane des plans d’Infantino, a donc elle aussi changé de position. « L’UEFA et ses fédérations nationales ne participeront pas aux compétitions de la FIFA », peut-on lire dans le communiqué officiel.

« L’UEFA et ses 55 membres font bloc. Nous rejetons unanimement et sans équivoque la proposition de la FIFA de transférer des parts de propriété dans la Coupe du monde et d’autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés. La Coupe du monde ne peut pas être traitée comme un produit d’investissement. »

« C’est l’un des plus grands héritages sportifs du football. Elle a été bâtie au fil des générations par les joueurs, les équipes nationales et les supporters sur chaque continent. Aucune partie de celle-ci ne doit jamais être transférée à des investisseurs privés. La Coupe du monde n’est pas à vendre », tonne le communiqué.

« Il est à la fois irresponsable et intenable qu’une proposition d’une telle ampleur pour le football ait été conçue en secret et amenée au bord de l’approbation sans consultation significative de ceux qui sont chargés de protéger ce sport. Ce n’est pas seulement une profonde défaillance de leadership, mais aussi un reniement du devoir de la FIFA en tant que gardienne du football mondial. »

Les fédérations nationales du monde entier sont désormais confrontées à un ultimatum : accepter la prise de contrôle irréversible des plus grandes compétitions de football ou en subir les conséquences. Ce n’est pas une « décision démocratique », mais une gouvernance par l’intimidation – une forme de coercition indigne d’une organisation responsable du football mondial. »