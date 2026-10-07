Une inquiétude s'est installée parmi les responsables du football anglais au sujet d'une possible participation de Manchester City à la prochaine édition de la Ligue des champions, même en cas de sanction de relégation de la Premier League.

Manchester City est menacé de lourdes sanctions s'il échoue dans son appel contre la décision de la commission indépendante qui l'a reconnu coupable de l'ensemble des infractions liées aux règles financières de la Premier League sur neuf saisons, ainsi que de la majorité des accusations portant sur un défaut de coopération avec l'enquête menée par la Premier League.

La commission a jugé Manchester City coupable de toutes les accusations relatives à la surévaluation de ses revenus de sponsoring à hauteur d'environ 830 millions de livres sterling via des contrats fictifs, ainsi qu'à la dissimulation d'autres dépenses pour un montant supplémentaire d'environ 90 millions de livres sterling.

La commission a estimé que Manchester City n'aurait pas respecté les règles de rentabilité et de durabilité exigées entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018 sans ces infractions.

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Le club continue de nier l'ensemble des accusations portées contre lui et a par ailleurs fait appel de la décision.

Des sanctions pouvant aller jusqu'à la relégation

En cas de rejet de l'appel, Manchester City s'exposerait à plusieurs sanctions sévères, parmi lesquelles un retrait de points, des amendes financières, voire une possible exclusion de la Premier League.

Mais selon la BBC « BBC », d'éminents responsables du football anglais s'inquiètent de voir Manchester City continuer à participer à la Ligue des champions et aux autres compétitions européennes la saison prochaine, s'il s'y qualifie sur la base de ses résultats sportifs.

Comment City pourrait-il disputer les compétitions européennes malgré une relégation ?

Manchester City participe actuellement à la Ligue des champions et, en cas de sacre pour la deuxième fois de son histoire, il s'assurerait automatiquement une qualification pour la prochaine édition de la compétition.

Et même si l'équipe échoue à remporter le titre, elle pourrait décrocher sa place dans l'une des compétitions européennes en fonction de son classement en Premier League, que ce soit en Ligue des champions, en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence, selon sa position au classement et les tickets qualificatifs pour les compétitions continentales.

Le problème réside dans l'absence de mécanisme automatique permettant d'écarter Manchester City des compétitions européennes auxquelles il se qualifie sur le plan sportif.

Selon le rapport, les licences de l'Union des associations européennes de football (UEFA) sont accordées sur la base de la situation financière actuelle des clubs, ce qui rend floue, pour l'heure, la base juridique d'un refus d'accorder à Manchester City une licence européenne.

L'UEFA va-t-elle intervenir ?

Pour autant, d'éminents responsables du football anglais et européen sont conscients de l'impact négatif potentiel que représenterait le fait que Manchester City soit sanctionné lourdement en Angleterre, puis continue de disputer normalement la Ligue des champions.

L'enquête de la Premier League avait également conclu à la culpabilité de Manchester City pour cinq infractions liées aux règles de l'UEFA en matière de rentabilité et de durabilité.

Sur cette base, l'UEFA pourrait décider d'ouvrir une enquête indépendante, conformément à son règlement disciplinaire, dans le but d'étudier la possibilité de trouver une voie juridique interdisant à Manchester City de participer aux compétitions européennes, si son éligibilité se confirme au regard des sanctions prononcées à son encontre.