L’UEFA passe à l’action et veut destituer Infantino : une fédération dépose une motion de défiance

L’UEFA s’en est une nouvelle fois violemment prise à Gianni Infantino dans un communiqué. L’instance dirigeante du football européen a « perdu toute confiance » en le Suisse. L’UEFA accuse le président de la FIFA d’« avoir rompu ses promesses » et va, selon The Times, déposer une motion de défiance.

La semaine dernière, Infantino a annoncé que la FIFA voulait loger les droits commerciaux de la Coupe du monde dans une nouvelle entreprise, FIFA Forward Enterprise. Des investisseurs extérieurs pouvaient ensuite prendre une participation dans cette société.

L’instance mondiale du football a promis à ses 211 fédérations membres un versement de quarante millions de dollars si elles approuvaient la proposition avant le 19 septembre. Cela a provoqué des réactions furieuses, notamment de la part de l’UEFA et de la KNVB. Infantino a alors retiré le plan.

Cela ne suffit toutefois pas à l’UEFA, qui a publié samedi un communiqué sévère. « L’UEFA se félicite de la décision de la FIFA de retirer le projet visant à vendre à des entreprises privées une partie de ses compétitions, dont la Coupe du monde. »

« La proposition a été rejetée à l’unanimité par les fédérations nationales de l’UEFA, ainsi que par de nombreuses autres fédérations et confédérations de toutes tailles à travers le monde, qui s’engagent à protéger le football », poursuit l’instance.

« Nous ne pouvons pas continuer ainsi avec des plans secrets menés au pas de charge, conçus par des personnes anonymes et dont l’utilité pour le sport est douteuse. Nous devons identifier les responsables et les obliger à rendre des comptes. »

« Il est légitime que l’UEFA, dans les jours et semaines à venir, réfléchisse avec ses fédérations et en étroite collaboration avec les autres confédérations à la manière dont cela a pu se produire, et qu’elle élabore un plan pour faire en sorte qu’une telle chose ne puisse plus arriver. Cette évaluation doit être approfondie et fondamentale. Aucune option ne doit être exclue. La direction actuelle de la FIFA a perdu non seulement la confiance de l’UEFA, mais aussi celle de nombreux autres membres de la famille du football », poursuit l’UEFA.

« Lorsque Gianni Infantino a sollicité en 2016 la confiance et les voix des fédérations membres de la FIFA pour être élu à leur présidence, il a dit vouloir être transparent et que l’argent des fédérations nationales ainsi que celui de la FIFA devait servir au développement du football, et à rien d’autre. »

« Il n’a tenu aucune de ces deux promesses. L’accord scandaleux négocié en coulisses qu’il a échafaudé et tenté de faire passer était tout sauf transparent », réagit vivement l’UEFA au sujet du plan controversé.

« L’UEFA va immédiatement travailler avec des partenaires et des parties prenantes du monde entier et de tout le sport afin de proposer une nouvelle manière de répartir les ressources via le programme FIFA Forward existant. »

« Le retrait de son plan est une victoire pour l’ensemble du sport. Mais cela ne doit pas être la fin de l’histoire. La proposition est retirée. La tâche de rétablir la confiance dans la FIFA ne fait que commencer. » Selon The Times, l’UEFA va déposer une motion de défiance contre Infantino.