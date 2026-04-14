L'UEFA met l'Atlético et le Barça sous haute tension après la polémique sur l'état du terrain et l'arbitrage

L'UEFA suit de très près la rencontre Atlético Madrid – FC Barcelone. Après la manche aller (0-2), le club catalan a déposé une réclamation concernant certaines décisions arbitrales.

Lundi, l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a déclaré la réclamation irrecevable, mettant ainsi fin à l’affaire.

Les Catalans contestaient plusieurs décisions de l’arbitre István Kovács, notamment un penalty non sifflé pour une main apparente de Marc Pubill, qui avait stoppé le ballon de la main sur une relance du gardien Juan Musso.

Pour ce sixième acte de la saison entre les deux cadors espagnols, l’instance européenne a désigné Clément Turpin. L’arbitre français, qui a dirigé la finale de la Ligue des champions 2022 entre Liverpool et le Real Madrid (0-1), devra veiller à un déroulement équitable de la rencontre.

Le responsable des arbitres de l’UEFA, Roberto Rosetti, sera également présent au Riyadh Air Metropolitano. Sa venue ne vise pas uniquement le match de Ligue des champions, une rencontre avec les médias espagnols étant prévue plus tard dans la semaine.

Peter Sippel a été nommé observateur de l’arbitrage pour la rencontre. Ces dispositions soulignent l’importance que l’UEFA accorde à ce match.

Par ailleurs, le Barça a déposé mardi une réclamation informelle concernant l’état de la pelouse, jugée trop haute. Après vérification, le gazon était en réalité quatre millimètres en dessous de la limite maximale de trente millimètres, donnant raison au club hôte.