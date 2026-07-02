L'UEFA met immédiatement un veto à la nouvelle règle du Mondial

L'UEFA renonce à appliquer la règle très controversée de la Coupe du monde concernant le fait de se couvrir la bouche lors des discussions sur le terrain, rapporte la BBC. Cette nouvelle règle, introduite cet été par la FIFA, a valu deux cartons rouges à deux joueurs lors de la Coupe du monde, mais ne s'appliquera pas la saison prochaine en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence.

La Coupe du monde a été marquée par une forte augmentation des expulsions, et la règle sur la couverture de la bouche a directement conduit à deux cartons rouges retentissants : Miguel Almirón (Paraguay) a été le premier joueur sanctionné pour avoir masqué sa bouche lors d’un échange avec un adversaire turc, avant que Piero Hincapié (Équateur) ne subisse le même sort face au Mexique.

Cette directive faisait suite à un incident survenu en février, lors duquel l’attaquant du Benfica Gianluca Prestianni avait discuté avec Vinícius Júnior en maintenant son maillot devant sa bouche, en marge d’un match de Ligue des champions contre le Real Madrid. Prestianni a ensuite été accusé de propos racistes, mais l’enquête de l’UEFA a conclu à une suspension de six matchs pour propos homophobes.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est appuyé sur cet incident pour durcir la réglementation avant la Coupe du monde, dans l’espoir de créer un effet dissuasif et de mieux lutter contre les insultes dissimulées ou les propos discriminatoires.

Selon la BBC, l’UEFA privilégie une approche plus souple. Elle laisse aux arbitres le soin d’évaluer, au cas par cas, si le fait de se couvrir la bouche constitue un comportement antisportif passible d’un carton jaune. Des enquêtes disciplinaires a posteriori restent toutefois possibles.

Les critiques pointent surtout le manque de cohérence de la règle : lors du match de poule Angleterre-Ghana, Jude Bellingham n’a ainsi reçu aucun avertissement bien qu’il ait parlé à Jordan Ayew en se couvrant la bouche.