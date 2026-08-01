L'avenir de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football « FIFA », est de plus en plus incertain, après son renoncement au projet « FIFA Forward Enterprise » qui visait à créer une nouvelle entité commerciale financée en partie par des fonds d'investissement privés, en échange de l'octroi de 40 millions de dollars à chaque fédération membre pour y adhérer.

Selon le réseautalkSPORT, le renoncement d'Infantino est intervenu après qu'il a reconnu que le projet « a créé des divisions », et ce à la suite de la menace de l'Union des associations européennes de football « UEFA » de boycotter les compétitions de la FIFA si le projet allait de l'avant.

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Le rapport a indiqué qu'Infantino a également perdu le soutien de l'investisseur Joshua Kushner et de la banque JP Morgan en l'espace de 48 heures, tandis que le conseiller principal de la FIFA, Carlos Cordeiro, a démissionné, et que le directeur des opérations Kevin Lamour a accusé le président de la FIFA d'avoir « trompé les employés ».

De son côté, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, examine la possibilité de demander aux fédérations européennes ayant apporté un soutien écrit à Infantino, dont le nombre dépasserait 40 fédérations, de retirer ce soutien.

Par ailleurs, de hauts responsables au sein de la Fédération anglaise de football (FA), s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont également évoqué la possibilité de retirer leur appui officiel à Infantino, après que la fédération a publié un communiqué appelant à « une révision complète et rigoureuse de la direction et de la gouvernance de la FIFA, afin de garantir une gestion du football mondial dans la transparence, au service de l'ensemble des 211 fédérations membres et sur le long terme ».

Le rapport a précisé que la Fédération allemande continue de s'opposer à la réélection d'Infantino, tandis que les fédérations de Norvège, de Pologne, de France, de Suède, de Belgique, du Canada, du Mexique et de Jordanie se préparent à tenir des réunions pour définir leur position.

Une forte volonté d'évincer Infantino

Concernant l'élection à la présidence de la FIFA, le rapport de talkSPORT a signalé l'existence d'une forte volonté au sein de l'UEFA de ne pas autoriser Infantino à se représenter lors de l'élection de 2027, ou du moins d'œuvrer à sa défaite s'il se lance dans la course.

L'UEFA dispose de 55 voix, alors qu'un candidat a besoin de 106 voix pour l'emporter au second tour, tandis qu'une victoire dès le premier tour requiert la majorité des deux tiers, soit 141 voix.

Le rapport a indiqué que le président de la CONCACAF, le Canadien Victor Montagliani, nourrit des ambitions d'accéder à la présidence de la FIFA, et a rapporté les propos d'une source proche de lui : « Il s'est toujours concentré sur sa réélection à la CONCACAF l'année prochaine, et il est intéressant de noter que les voix de la CONCACAF et de l'UEFA réunies (96 voix) n'ont besoin que de 10 voix supplémentaires pour remporter la présidence de la FIFA. »

Un certain nombre de fédérations de l'UEFA soutiennent la candidature de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence de la FIFA, bien qu'une source proche du président du Paris Saint-Germain ait affirmé qu'il « n'a aucune ambition » de se présenter à l'élection, tandis que le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, figure parmi les noms fortement évoqués pour succéder à Infantino.