La confrontation entre les grandes puissances du football et la Fédération internationale de football association (FIFA) s'est intensifiée. L'Union européenne de football (UEFA) et son homologue d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) ont adressé une lettre officielle au président de la FIFA, Gianni Infantino, lui demandant de distribuer au moins 10 millions de dollars des réserves financières de la FIFA à chacune des 211 fédérations membres.

Cette démarche constitue le dernier épisode de la guerre des déclarations et de l'affrontement qui embrase les instances dirigeantes, et une réponse directe au projet d'investissement privé « FIFA Foundations » proposé récemment par Infantino avant qu'il ne soit contraint de l'annuler. Ce projet visait à créer une nouvelle société chargée de gérer les droits commerciaux et les droits de billetterie de toutes les compétitions, y compris la Coupe du monde, avec la vente de 21 % de ses parts à une société d'investissement. Ce plan a été abandonné après seulement quatre jours en raison du rejet massif des fédérations nationales.

La chaîne « BBC Sport » a obtenu une copie de la lettre commune signée par Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, et Victor Montagliani, président de la CONCACAF. La lettre précise que la FIFA s'apprête à clôturer le cycle financier (2023-2026) avec des réserves atteignant environ 6 milliards de dollars, un montant qui dépasse largement les besoins requis jusqu'à la fin du Mondial 2030.

Les deux confédérations ont demandé à la FIFA de mettre à disposition au moins 10 millions de dollars pour chaque fédération nationale au cours du cycle financier (2027-2030), afin de les orienter exclusivement vers l'investissement dans les infrastructures et le développement du football. Elles ont souligné que cette « libération exceptionnelle des réserves » coûterait au total à la FIFA environ 2,11 milliards de dollars, et viendrait s'ajouter au financement périodique habituel.

Cette double initiative est intervenue un jour après une lettre au ton très ferme adressée par Debbie Hewitt, présidente de la Fédération anglaise de football et vice-présidente de la FIFA, à Infantino et au secrétaire général Mattias Grafström, dans laquelle elle réclame la divulgation de tous les documents liés au projet d'investissement annulé, ainsi qu'une explication écrite au Conseil de la FIFA concernant la levée de la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun lors de la Coupe du monde, avant la réunion du Conseil prévue le 15 octobre prochain.

Il convient de rappeler que Gianni Infantino se prépare à briguer un quatrième mandat en mars prochain, tandis que le délai accordé à ses concurrents et aux prétendants à la présidence pour présenter un candidat alternatif expire le 18 novembre prochain.

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