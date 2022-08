L'UEFA enquête sur le Barça et le PSG pour non-respect du fair-play financier lors de la saison 20/21

Huit autres équipes seront également sanctionnées par l'instance continentale, selon le Times.

Le PSG et le FC Barcelone sont dans l'oeil du cyclone. Après un été agité pour activer plusieurs leviers et boucler son mercato, la tranquillité financière n'est pas au programme du côté du FC Barcelone. Avec les manœuvres de Joan Laporta pour activer les leviers afin d'augmenter le plafond salarial pour compléter les signatures, le club catalan risque maintenant d'être frappé par une sanction de l'UEFA.

L'OM également dans l'oeil du cyclone

Selon les informations du Times, le FC Barcelone, le PSG et huit autres équipes européennes seront sanctionnés par l'instance dirigeante du football continental pour avoir enfreint le fair-play financier lors de la saison 2020/2021, la première après l'apparition de la pandémie de Covid-19. Cette saison là, le PSG avait notamment recruté Mauro Icardi, tandis que le Barça avait investi 112 millions d'euros pour recruter Pjanic, Trincao et Dest.

Outre le club de la capitale et le club catalan, la Juventus, l'Olympique de Marseille, l'Inter Milan, Arsenal et l'AS Roma sont parmi les autres équipes sous le radar de l'UEFA pour des irrégularités. En ce qui concerne l'OM, le deuxième club français concerné par une probable sanction, le fair-play financier est déjà attentif à la situation du club phocéen depuis plusieurs années.

Des sanctions limitées grâce au Covid

Selon le journal anglais, les amendes seront uniquement financières et convenues entre les clubs et l'UEFA. Le règlement établi empêche les clubs de réaliser des pertes de plus de 30 millions d'euros sur trois ans, mais ce chiffre augmente s'ils proviennent du Covid, que ce soit pour football féminin ou le football masculin.

Pour le moment, le PSG, le Barça et les autres clubs concernés risquent de s'en sortir sans trop de problème. Néanmoins, si l'effet Covid limite les possibles sanctions de l'UEFA envers les clubs concernés, l'instance du football européen se montrera sûrement davantage sévère en cas de nouveaux manquements à l'avenir. Autant dire que le Barça et le PSG, qui sont parmi les clubs les plus actifs sur le marché des transferts, ont tout intérêt à soigner leurs comptes pour éviter de lourdes sanctions à l'avenir.