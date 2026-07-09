« L'UEFA en tête »… Les détails du plan de rébellion mondial visant à renverser Infantino de la présidence de la FIFA

Selon un article de presse, plusieurs parties prenantes se sont mobilisées pour mettre fin au mandat du Suisse Gianni Infantino à la tête de la Fédération internationale de football, à la suite des récentes crises survenues lors de la Coupe du monde.

Selon le site « Foot Mercato », l’affaire de la suspension du joueur américain Folarin Balogun, aggravée par des rumeurs d’ingérence de l’ancien président Donald Trump, aurait mis le feu aux poudres. Plusieurs fédérations, excédées, s’apprêtent à monter au créneau pour contraindre l’actuel patron du football mondial à la démission.

Après son expulsion face à la Bosnie-Herzégovine et sa suspension automatique pour le huitième de finale contre la Belgique, l’attaquant américain a finalement été autorisé à jouer grâce à une décision exceptionnelle de la commission disciplinaire. Depuis, les révélations se sont enchaînées, suscitant un vif intérêt médiatique.

La polémique s’est intensifiée après la révélation d’une intervention directe de Donald Trump, qui a contacté Infantino pour demander un réexamen de l’affaire. La Maison Blanche a également mobilisé une équipe d’avocats afin de contester la sanction, et, quelques jours plus tard, la FIFA a annulé la suspension initialement automatique.

Les liens troubles entre Infantino et Trump

Cet épisode s’ajoute à une série d’événements illustrant la proximité grandissante entre le président américain et le patron du football mondial. Depuis le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Donald Trump s’est invité dans chaque dossier majeur de la FIFA.

Avant même le coup d’envoi de la compétition, Gianni Infantino a décerné au président américain le Prix de la paix créé par la Fédération internationale de football (FIFA), malgré les nombreuses critiques adressées à sa politique étrangère.

Pendant la compétition, le traitement réservé à la sélection iranienne et les restrictions imposées aux délégations des pays visés par les politiques migratoires américaines ont suscité une vive polémique.

De nombreux supporters et représentants de fédérations ont rencontré des difficultés pour obtenir des visas, voyager et être accueillis aux États-Unis, sans que la FIFA ne prenne de position ferme à l’encontre des autorités du pays hôte, ce qui a permis à la Maison Blanche de continuer à s’ingérer d’une manière contraire aux principes historiques de la FIFA.

La Fédération a ensuite officialisé la présence de Donald Trump pour remettre le trophée au futur champion du monde lors de la finale. L’affaire Balugon, perçue par beaucoup comme un symbole flagrant d’ingérence politique, a éclaté peu après, d’autant plus que le président américain avait publiquement revendiqué son intervention auprès de la FIFA.

La tension est extrême au sein de la FIFA.

En coulisses, la tension est extrême. Selon le New York Times et Politico, plusieurs fédérations et des membres du Conseil de la FIFA préparent une rébellion ouverte contre Gianni Infantino.

L’affaire Balagoun aurait été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour de nombreux dirigeants, convaincus qu’un précédent extrêmement dangereux venait d’être établi.

De nombreux responsables redoutent désormais que chaque fédération ne réclame le même traitement en cas de suspension future, en brandissant l’exemple américain.

Des discussions sont en cours au sujet d’une plainte contre l’administration du président suisse, nombre d’entre eux estimant que la crédibilité de la FIFA a été directement entachée par cette série de décisions controversées.

Un nouveau candidat à la présidence de la FIFA

Dans ce contexte, l’Union européenne de football (UEFA), qui a publié un communiqué très ferme à la suite de l’affaire du joueur américain, étudie la possibilité de soutenir un candidat alternatif lors des élections présidentielles de 2027 afin de mettre fin au long mandat d’Infantino.

Le dossier du candidat est examiné en interne, dans la plus grande confidentialité, pour ne pas éveiller les soupçons de l’actuel président de la FIFA.

L’ampleur du piège dans lequel s’est enfermé Infantino apparaît clairement dans la prise de position de la Fédération suisse, qui a publiquement apporté son soutien à ses homologues belges dans leur conflit avec la FIFA.