L'Union des associations européennes de football (UEFA) a dévoilé le corps arbitral qui dirigera la rencontre explosive très attendue entre Fenerbahçe et Liverpool, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions, qui se disputera mercredi prochain sur le sol turc.

Etselon un communiqué officiel publié par l'UEFA, la mission de diriger ce match décisif a été confiée au célèbre arbitre international français Clément Turpin. Turpin sera assisté de ses compatriotes Nicolas Danos et Benjamin Pagès comme arbitres assistants, tandis que Jérémy Stinat officiera comme quatrième arbitre.

La désignation de Turpin ravive de mauvais souvenirs chez les supporters de Liverpool, car les Reds affichent un bilan négatif avec l'arbitre français lors de leurs étapes européennes les plus importantes. Turpin était en effet le quatrième arbitre de la célèbre finale de la Ligue des champions de la saison 2017-2018, que Liverpool avait perdue face au Real Madrid sur le score de 3-1 à Kiev.

Turpin est également revenu comme arbitre central lors de la finale de cette même compétition de la saison 2021-2022 entre Liverpool et le Real Madrid à Paris, qui s'est elle aussi soldée par une défaite anglaise sur le score d'un but à zéro.

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Le bilan des clubs turcs avec Turpin

De l'autre côté, Turpin possède un bilan équilibré avec les clubs turcs, puisqu'il a dirigé 5 de leurs matchs précédents :

30 septembre 2025 : Galatasaray 1-0 Liverpool

24 octobre 2024 : Fenerbahçe 1-1 Manchester United

16 août 2017 : Başakşehir 1-2 Séville

10 mars 2016 : Fenerbahçe 1-0 Sporting Braga

12 décembre 2013 : Lazio 0-0 Trabzonspor

Le match de mercredi est décisif pour les deux équipes dans la lutte pour la qualification, Fenerbahçe cherchant à tirer profit de l'avantage du terrain et du public, tandis que Liverpool cherche à briser le signe indien Turpin et à décrocher une victoire qui lui redonnerait son équilibre continental.