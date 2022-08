L'UEFA dévoile les nominés pour le titre de joueur et d'entraîneur de l'année

Karim Benzema, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne sont les trois premiers nominés pour le titre de Joueur masculin de l'année 2021/22 de l'UEFA.

Le lauréat sera désigné, ainsi que l'entraîneur masculin de l'année et la joueuse et l'entraîneur féminins de l'année, lors de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2022/23 à Istanbul, le jeudi 25 août.

Carlo Ancelotti, Josep Guardiola et Jürgen Klopp sont les trois nominés pour le prix de l'entraîneur masculin de l'année 2021/22 de l'UEFA.

Nommés pour le titre de Joueur masculin de l'année de l'UEFA

• Karim Benzema (Real Madrid et France)

L'attaquant français a été nommé joueur de l'UEFA Champions League de la saison 2021/22 après avoir mené le Real Madrid à une 14e couronne européenne, un record.

Son total de 15 buts lui a valu la première place du classement des buteurs de la compétition.

• Thibaut Courtois (Real Madrid et Belgique)

Le gardien de but, qui a également remporté la LaLiga avec le Real Madrid, a été élu joueur du match en finale de la Ligue des champions après avoir réalisé plusieurs arrêts impressionnants pour priver Liverpool à Paris, notamment de Sadio Mané et Mohamed Salah.

• Kevin De Bruyne (Manchester City et Belgique)

Le milieu de terrain figure dans le top 3 pour la troisième saison consécutive.

Il a été nommé joueur de la saison en Premier League après avoir guidé City vers un nouveau titre national, son quatrième au cours de ses sept saisons au club.

Le reste du top 15 des joueurs

4. Robert Lewandowski (Bayern Munich, maintenant Barcelone et Pologne) - 54 points

5. Luka Modric (Real Madrid et Croatie) - 52 points

6. Sadio Mane (Liverpool, désormais Bayern Munich et Sénégal) - 51 points

7. Mohamed Salah (Liverpool et Égypte) - 46 points

8. Kylian Mbappé (PSG et France) - 25 points

9. Vinicius Junior (Real Madrid et Brésil) - 21 points

10. Virgil van Dijk (Liverpool et Pays-Bas) - 19 points

11. Bernardo Silva (Manchester City et Portugal) - 7 points

12. Filip Kostic (Eintracht Frankfurt et Serbie) - 7 points

13. Lorenzo Pellegrini (AS Roma et Italie) - 5 points

14. Trent Alexander-Arnold (Liverpool et Angleterre) - 2 points

15. Fabinho (Liverpool et Brésil) - 1 point

Nommés pour le titre d'entraîneur masculin de l'année de l'UEFA

• Carlo Ancelotti (Real Madrid)

L'Italien est revenu au club l'été dernier et a remporté la Liga avant de devenir le premier entraîneur à remporter la Coupe d'Europe/Ligue des champions pour la quatrième fois après avoir mené Madrid à la gloire lors de la finale de 2022 à Paris.

• Josep Guardiola (Manchester City)

Le manager espagnol de 51 ans a remporté quatre titres de Premier League au cours de ses cinq dernières saisons à la tête de City, son équipe semblant destinée à une deuxième finale de Ligue des champions consécutive jusqu'à un revirement spectaculaire à Madrid.

• Jürgen Klopp (Liverpool)

Le manager allemand a fait rêver son équipe d'un quadruplé jusqu'à la fin de la saison, même si elle n'a finalement remporté que la FA Cup et la League Cup en Angleterre et terminé deuxième de la Premier League et de la Champions League.