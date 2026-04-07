L'UEFA désigne l'homme du match entre le Real Madrid et le Bayern Munich

L'Union européenne de football (UEFA) a dévoilé le nom du lauréat du titre d'« homme du match » de la rencontre entre le Real Madrid et le Bayern Munich, qui s'est déroulée mardi soir lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich s'est imposé 2-1 sur le terrain du Real Madrid, au stade Santiago Bernabéu, faisant ainsi un pas important vers la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Luis Díaz et Harry Kane ont inscrit les deux buts du Bayern à la 41e et à la 46e minute, tandis que Kylian Mbappé a marqué le seul but du Real à la 74e minute.

L'UEFA a désigné le gardien allemand chevronné Manuel Neuer, capitaine du Bayern Munich, comme homme du match. Il s'est illustré en repoussant plusieurs occasions franches des joueurs du Real Madrid, notamment celles de Mbappé et Vinícius Júnior.

L'UEFA a déclaré sur son site officiel : « Manuel Neuer a reçu le prix du meilleur joueur du match. Le groupe d'observateurs techniques de l'Union européenne de football a déclaré : « Il a fait preuve d'un grand sang-froid dans les moments décisifs, a réalisé des arrêts cruciaux et a démontré une capacité exceptionnelle dans les duels individuels. »

Neuer s’est hissé à la neuvième place ex æquo du classement des joueurs ayant disputé le plus de matches dans les compétitions européennes de clubs de l’histoire, à égalité avec Gianluigi Buffon, Lionel Messi et Thomas Müller avec 167 matches.

Il lui faut encore deux matchs pour égaler Robert Lewandowski, huitième du classement, tandis que Cristiano Ronaldo occupe la tête de la liste avec 197 matchs.

Le match retour se déroulera à l'Allianz Arena mercredi prochain pour déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions et affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.

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