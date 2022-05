L’UEFA demande une enquête indépendante sur les incidents au Stade de France

L’UEFA a chargé un organisme indépendant à faire la lumière sur tout ce qui s’est passé samedi en marge de la finale de la Ligue des Champions.

L'UEFA a demandé un examen indépendant des troubles survenus avant la finale de la Ligue des champions, samedi, au Stade de France. Le rapport pourrait clarifier les informations contradictoires sur les scènes qui se sont déroulées à l’extérieur de l’enceinte et qui font couler tant d’encre depuis.

Les supporters de Liverpool ont eu du mal à entrer dans le stade et la police locale a lancé des gaz lacrymogènes, ce qui a retardé le coup d’envoi de la rencontre de 36 minutes.

Des versions contradictoires et une mauvaise communication ont caractérisé les réactions sur ce fiasco, et le rapport attendu pourrait aider à faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé à Saint-Denis. Le gouvernement français, qui a rejeté l’entière responsabilité de ce désordre sur les fans anglais, risque de sérieusement déchanter. La FFF, qui reste silencieuse pour le moment, pourrait aussi être pointée du doigt.

L’UEFA déterminée à découvrir la réalité

« Cette analyse globale portera sur les processus décisionnels, les responsabilités et les comportements de toutes les entités qui ont participé à l’organisation de cette finale », a indiqué l'instance dirigeante dans un communiqué. "Le rapport sera compilé de manière indépendante et le Dr Tiago Brandao Rodrigues du Portugal dirigera la production de cet examen ».

"Le Dr Tiago Brandao Rodrigues est membre du Parlement portugais et président de la commission parlementaire de l'environnement et de l'énergie. Il a été le ministre portugais de l'éducation (également en charge des sports et de la jeunesse) entre 2015 et 2022, membre du conseil de fondation de l'Agence mondiale antidopage (2019-2021) et a été l'attaché olympique portugais pendant les Jeux olympiques de 2012 à Londres.

"Afin de garantir son statut indépendant dans le processus, le Dr Brandao Rodrigues a accepté d'exécuter cette tâche à titre gracieux".

"Des preuves seront recueillies auprès de toutes les parties concernées et les conclusions du rapport indépendant seront rendues publiques une fois achevées et, dès réception de ces conclusions, l'UEFA évaluera les prochaines étapes."