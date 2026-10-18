L’Udinese s’effondre et se fait siffler : battue 3-0 à domicile par Lecce, Runjaic est désormais menacé

Serie A, 6e journée





Udinese-Lecce 0-3

Buteurs : 11' Gaspar (L), 33' N'Dri (L), 86' Siebert (U)





Cinquième défaite consécutive pour l'Udinese, dimanche à 12 h 30 : une lourde défaite à domicile, 3-0 contre Lecce au Bluenergy Stadiumm, lors de la septième journée de championnat. Les joueurs de l'Udinese sont vivement pris à partie et sifflés à la fin du match. L'entraîneur Runjaic risque désormais d'être limogé. Les buts de Gaspar, N'Dri et Siebert ont fait la différence. Et la semaine prochaine, l'AC Milan arrive.





UDINESE - Okoye ; Ebosse, Solet, Alaba (Palma à partir de la 46e) ; Vojvoda, Zarraga (Piotrowski à partir de la 46e), Karlstrom, Kamara (Arizala à partir de la 46e) ; Ekkelenkamp, Chakvetadze ; Davis.





LECCE - Falcone ; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly (Kaba à partir de la 41e), Ngom, Maleh ; Ndri, Geubbels, Fatah.





Averti : Kamara (U)

LES BUTS

86' - Tout juste entré en jeu, Siebert part en contre-attaque et marque de l'extérieur du pied droit.

33' - N'Dri marque de la poitrine dans la mêlée sur un corner et prend Okoye à contre-pied !

11' - Sur un corner de Gallo, Gaspar marque de la tête !



