Les 7 premières journées de la Liga se sont achevées, au milieu d'un suspense footballistique intense et de changements techniques marquants qui ont imposé une nouvelle donne sur la carte de la compétition.

Le Barça a imposé une domination absolue en tête du classement grâce à une férocité offensive dévastatrice et à un départ sans le moindre faux pas, tandis qu'une profonde inquiétude s'est installée dans les couloirs du Real Madrid, à la suite d'une série de prestations chancelantes et d'une hémorragie de points sévère, notamment à l'extérieur.

De l'autre côté du tableau, le début de saison n'a pas manqué d'intensité, la lutte pour le maintien s'étant enflammée précocement entre les clubs du bas de tableau, qui se sont retrouvés dans une position compliquée pour fuir la zone de relégation, avec des écarts de points serrés et des confrontations difficiles.

L'éclat du Barça et le carton plein

Le Barça a signé un départ historique lors des sept premières journées, l'équipe ayant réussi à réaliser le carton plein avec 21 points issus de 7 victoires consécutives, en déployant une puissance offensive redoutable.

Le Blaugrana ne s'est pas contenté d'engranger les trois points à chaque match, mais a affiché un rendement offensif élevé, atteignant 31 buts au travers de larges succès, le plus important étant la victoire écrasante face au Racing Santander sur le score de (7-2).

Cet éclat s'explique par la stabilité tactique et le pressing haut et continu qu'exerce l'équipe, ce qui a déstabilisé tous les adversaires et rendu les lignes défensives des autres formations incapables d'endiguer la vague offensive variée du Barça.

Le Real Madrid vacille et le dilemme évident

À l'inverse, le Real Madrid traverse une phase de vacillement manifeste et d'instabilité technique en ce début de saison.

Malgré quelques larges victoires à domicile ou à de faibles écarts, comme le succès difficile face à Elche (3-2) à l'extérieur, le véritable dilemme s'est cristallisé dans les prestations de l'équipe loin de son stade « Santiago Bernabéu », qui suscitent d'ordinaire des points d'interrogation.

L'équipe a montré une incapacité manifeste à construire son jeu, avec un manque de solutions tactiques et de solidité défensive face aux équipes qui s'appuient sur une organisation rigoureuse.

Le Merengue a subi une amère défaite dans le derby de la capitale face à l'Atlético Madrid, en plus du faux pas face au Real Betis et de la perte de points précieux qui l'ont relégué à 6 points complets derrière le Barça, leader, occupant ainsi la quatrième place, ce qui a ouvert la porte aux interrogations quant à la réussite du système actuel.

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L'explosion de Mourinho après une période de calme

L'entraîneur José Mourinho a tenté de faire preuve de calme depuis le début de sa deuxième ère à la tête du Real Madrid en ce début de saison, cherchant à éloigner la pression médiatique de ses joueurs.

Cependant, les événements récents et le résultat sévère dans le derby de Madrid face à l'Atlético ont fait exploser le volcan de colère chez le technicien portugais, ravivant dans les esprits la personnalité du « Mourinho révolté » qui l'a accompagné tout au long de sa carrière d'entraîneur.

À l'issue du derby, Mourinho s'est présenté en conférence de presse en attaquant les décisions du corps arbitral et des responsables de l'assistance vidéo, expliquant, images et séquences à l'appui, ce qu'il a considéré comme des erreurs déterminantes ayant changé le cours du derby et confisqué les droits de son équipe.

Il a affirmé que son équipe avait subi une injustice flagrante ayant directement influé sur le déroulement de la rencontre et le résultat final, tout en lançant des messages incendiaires évoquant notamment l'affaire Negreira et d'autres dossiers sensibles.

La polémique arbitrale : un tableau habituel en Liga

Les sept premières journées n'ont pas manqué de polémique arbitrale, laquelle a fait la une des journaux cette saison.

La plupart des débats se sont concentrés autour des décisions relatives à l'assistance vidéo.

Le dernier de ces faits est ce qu'a connu le match du derby face à l'Atlético, où le Real Madrid a réclamé l'expulsion de joueurs de l'Atlético Madrid en première mi-temps, en vain.

D'autres matchs du Real Madrid, ainsi que du Barça comme la rencontre face à Séville, et même des équipes de milieu de tableau, ont également connu des situations arbitrales ayant suscité une vive polémique.

La lutte pour le maintien s'enflamme précocement

En bas du classement, les contours de la lutte pour la survie ont commencé à se dessiner précocement entre plusieurs clubs souffrant d'une faiblesse des ressources techniques et d'une hémorragie de points continue.

Les clubs du bas de tableau font face à d'énormes difficultés pour améliorer leurs résultats, n'ayant pas réussi à décrocher de victoires pour s'éloigner des zones de danger.

Le Málaga ferme la marche avec 3 points seulement, issus de 3 nuls et 4 défaites, précédé par Valence (4 points), Elche et Levante (5 points), puis le Racing, l'Espanyol et le Celta Vigo (7 points).





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L'éclat de Raphinha et Yamal, et Vinícius s'efface derrière le rideau

La ligne offensive du Barça vit une ère resplendissante avec l'éclat marquant du Brésilien Raphinha, qui traverse sa meilleure période sur le plan des buts en inscrivant triplés et passes décisives, aux côtés du talent Lamine Yamal, qui a continué à faire la différence par ses qualités techniques et ses passes clés, en plus de la grande disponibilité des recrues et des concurrents en attaque comme Karim Adeyemi, Anthony Gordon et Gabriel Jesus.

Quant au Real Madrid, sa ligne offensive traverse une phase d'irrégularité sans précédent ; Vinícius Junior enregistre un recul notable de son rendement et un mauvais placement, tandis que les niveaux de Kylian Mbappé et de Jude Bellingham oscillent entre des matchs individuels remarquables et d'autres où leur influence disparaît totalement, au milieu de tentatives insuffisantes de Brahim Díaz, Arda Güler et des nouvelles recrues comme Diomandé pour retrouver le chemin de l'éclat.

La lutte des buteurs en Liga

Les sept premières journées ont enflammé la course en tête du classement des buteurs de la Liga cette saison.

Le Brésilien Raphinha domine le paysage offensif en trônant en tête du classement avec un total de 12 buts, suivi de Sergio Camello, joueur du Rayo Vallecano, ainsi que de Kylian Mbappé et Yamal avec 7 buts chacun.