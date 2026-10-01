Il semble que ce soient là les derniers jours de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise, car tous les indices pointent vers une fin qui approche, au cœur d'une crise, laissant « Il Dottore » sortir par la petite porte, après un parcours légendaire avec le « Brésil de l'Europe ».

Pourquoi l'homme de 41 ans n'a-t-il pas tiré les leçons de ces légendes qui ont choisi le bon moment pour mettre un terme à leur carrière ? Pourquoi n'a-t-il pas compris que la fin est parfois plus belle quand elle survient avant que la réalité ne te l'impose ?

Ronaldo traverse ces jours-ci une crise avec son entraîneur et compatriote Jorge Jesus, une crise qui paraît étrange, car elle survient avec un homme dont beaucoup pensaient qu'il serait le premier avocat de « Il Dottore » dans ses derniers jours en sélection.

Depuis la nomination de Jesus, les supporters disaient que Ronaldo avait enfin trouvé l'entraîneur qui le connaît bien, qui sait comment le gérer, et qui lui donne même ce qu'il veut en cette dernière étape de sa carrière internationale.

Mais la tendance s'est soudain inversée.

Comme si Jesus n'était pas l'entraîneur venu à Al-Nassr grâce à un appel de Ronaldo, ni l'homme qui avait couvert l'homme de 41 ans d'éloges tout au long de la saison dernière, et qui l'avait défendu même dans ses pires périodes, avant de se retrouver aujourd'hui dans le camp opposé.

Je ne sais pas s'il existe des coulisses que nous ne connaissons pas encore, d'autant que Ronaldo a affirmé qu'il révélerait la vérité au moment opportun, mais il y a une vérité que « Il Dottore » aurait dû comprendre depuis un moment : à 41 ans, personne ne dispose de la garantie de rester l'homme numéro un à jamais.

Pas même Cristiano Ronaldo.

L'orgueil de Ronaldo

Ronaldo aurait dû savoir que s'asseoir sur le banc des remplaçants, ne serait-ce que pour un seul match, n'est pas une insulte à son histoire.

Il aurait pu se mettre en colère, discuter, être en désaccord avec l'entraîneur, voire demander une explication à ce qui s'est produit. Mais la star qui a passé deux décennies entières à s'imposer au monde avait besoin, en ces derniers jours, de quelque chose de plus difficile que marquer des buts : accepter que le temps ne joue plus en sa faveur.

Et c'est précisément là que réside le problème.

Ronaldo a donné un mauvais exemple d'une star légendaire dans ses derniers jours. La tension, le départ du stage et l'abandon de la sélection en pleine crise, quelles qu'en soient les véritables raisons, risquent d'écrire un dernier chapitre qui ne ressemble pas au parcours qu'il a lui-même façonné.

Et au vu de l'image apparue jusqu'à présent, ce qui s'est produit ne ressemble pas à la fin que les admirateurs de Ronaldo auraient souhaitée pour une légende de cette envergure.

Mais, dans le même temps, cela n'était pas totalement éloigné de la manière dont il a géré les dernières années de sa carrière internationale, où il a longuement couru après les records, et où son objectif est désormais le millième but.

Le paradoxe, c'est que l'orgueil qui a construit la légende de Ronaldo pourrait bien être ce qui menace aujourd'hui sa fin. Cet orgueil est celui qui l'a poussé à refuser d'abandonner lorsque tout le monde doutait de lui, à revenir après les blessures, à changer son style de jeu, à poursuivre les records et à défier le temps pendant des années.

Mais à un moment donné, il peut se transformer, de carburant qui propulse la légende vers l'avant, en entrave qui l'empêche de savoir quand s'arrêter.

Messi a su quand dire « adieu »

À l'inverse, regardez Lionel Messi.

Il est vrai que Messi avait déjà annoncé sa retraite internationale en 2016 après la défaite en finale de la Copa America, avant de revenir sur sa décision, mais la véritable fin est survenue de manière totalement différente.

Après des années de douleur et de critiques, Messi a mené l'Argentine à la Coupe du monde 2022, puis a ajouté le titre de la Copa America, et a continué jusqu'à la Coupe du monde 2026, avant d'annoncer définitivement sa retraite internationale à l'âge de 39 ans, après la défaite en finale du Mondial face à l'Espagne.

Il n'est pas parti parce qu'il n'était plus capable de jouer. Il n'est pas parti parce qu'on lui avait demandé de s'en aller. Et il n'a pas attendu qu'un entraîneur vienne lui dire qu'un autre joueur était meilleur que lui pour un match.

Il est parti parce qu'il a senti que l'histoire avait atteint son dernier chapitre. Et c'est là que réside la différence.

Parmi les paradoxes, Messi disputera aussi la semaine prochaine son match d'adieu face au Bénin au Monumental, lors d'une soirée qui se transformera en célébration de la fin d'une carrière internationale dont il a lui-même choisi le moment. Peut-être Ronaldo prendra-t-il conscience de son erreur en regardant ce match.

Zidane : la fin dont l'image est restée inachevée

Même Zinédine Zidane, dont la fin n'a pas du tout été idéale, a su qu'il existait un moment où il fallait s'arrêter.

Zidane a annoncé que la Coupe du monde 2006 serait son dernier chapitre avec la France, avant de livrer un tournoi exceptionnel, de mener son pays en finale et de marquer un but historique d'une panenka, avant que son histoire ne s'achève par un carton rouge face à l'Italie.

Oui, la fin a été douloureuse. Oui, le coup de tête à Marco Materazzi a terni la dernière image.

Mais Zidane n'a pas attendu de devenir un joueur de second plan, il n'a pas attendu que son maintien avec la France devienne un sujet quotidien, et il ne s'est pas lancé dans une bataille pour prouver qu'il méritait encore sa place.

Il savait que c'était son dernier Mondial. Et il savait que le moment était venu, c'est pourquoi il est sorti par la grande porte à l'âge de 34 ans, et les supporters de la France auraient souhaité qu'il continue encore quelques années, d'autant qu'il était alors physiquement capable d'offrir davantage.

Pelé : il a choisi de prendre sa retraite avant que le temps ne la lui impose

Quant à Pelé, l'un des plus grands à avoir jamais touché un ballon de football, il offre une leçon sur laquelle Ronaldo aurait peut-être dû s'attarder longuement.

Pelé n'a pas attendu de devenir un joueur ordinaire avec le Brésil, et il n'a pas laissé les dernières années de sa carrière internationale se transformer en une bataille autour de la question de savoir s'il méritait encore sa place.

Après avoir mené le Brésil au titre de Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire en 1970, lors de l'une des plus grandes éditions livrées par la sélection brésilienne, Pelé a disputé son dernier match international en 1971, à l'âge de trente ans.

Il pouvait continuer. Et il était encore capable de faire la différence. Mais Pelé a choisi de fermer la porte lui-même, après avoir atteint un sommet qu'il est difficile pour n'importe quel joueur de dépasser.

Il n'a pas attendu de perdre sa place. Il n'a pas attendu qu'un nouvel entraîneur décide que son rôle était devenu moindre. Et il n'a pas attendu que sa participation avec le Brésil se transforme en une question quotidienne quant à savoir si le temps avait commencé à le vaincre.

Pelé a choisi le moment lui-même.