L'organisateur du match entre l'Argentine et le Burkina Faso dévoile les coulisses catastrophiques

Le Burkina Faso a vécu un périple semé d'embûches logistiques pour disputer son match amical face à l'Argentine au stade « Monumental ». Jairo Patchon, agent de matchs agréé par la FIFA et organisateur de la rencontre, a brisé le silence pour dévoiler les raisons de l'arrivée précipitée de la sélection africaine à Buenos Aires.

Les ennuis ont commencé le 30 septembre dernier, lorsque le vol de la délégation de la sélection africaine a été annulé à Casablanca, au Maroc, en raison d'une panne technique.

Selon les explications de Patchon, directeur général de la société « Eurodata Sport », dans un communiqué publié par la Fédération argentine, la compagnie aérienne a signalé la panne alors que la délégation était déjà prête à embarquer, invoquant un cas de force majeure pour ne pas assurer le vol.

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Les stars de l'équipe première se retirent

Le long retard pris pour affréter un avion de remplacement vers l'Argentine a provoqué un vif mécontentement parmi les joueurs de l'équipe première du Burkina Faso. Plusieurs joueurs ont fait part de leur refus de voyager, invoquant « l'épuisement et la fatigue accumulée », refusant de traverser l'océan Atlantique puis de disputer le match pratiquement sans repos.

Malgré l'insistance de plusieurs représentants du gouvernement et de la Fédération burkinabè de football, qui ont tenu des réunions pour convaincre les cadres de l'équipe, les joueurs sont restés campés sur leur position, ajoutant un nouveau problème à la liste des difficultés déjà soulevées. Face à cette situation, il a été décidé de constituer une nouvelle liste pratiquement à partir de zéro, composée en majorité de joueurs de la sélection des moins de 23 ans.

La refonte de la liste a imposé le transfert dans l'urgence des nouveaux joueurs convoqués, du Burkina Faso vers le Maroc, pour embarquer dans l'avion qui devait les acheminer vers l'Argentine après des jours d'incertitude.

La Fédération argentine et le gouvernement argentin ont également dû délivrer les visas de la nouvelle délégation en un temps record, ce que Patchon a considéré comme l'un des plus grands défis, déclarant : « En 18 ans de travail avec les sélections nationales, j'ai été confronté à de nombreuses situations défavorables », a rapporté le réseau espagnol « Cope ».

Un séjour éclair en Argentine

Finalement, au terme de ce périple éprouvant vécu par la délégation du Burkina Faso, les joueurs ont disputé le match un peu plus de 5 heures après l'atterrissage de leur avion, à l'issue d'un vol d'environ 12 heures.

Et après la large victoire de l'Argentine sur le score de (7-0), comme si cela ne suffisait pas, il a été décidé que la délégation reparte pour l'Afrique ce dimanche à la mi-journée, heure de Greenwich.







