Sivert Mannsverk fait pour l’instant son retour à l’Ajax. Selon Livesport Zprávy, le Sparta Prague a décidé de ne pas lever l’option d’achat, estimant le prix du milieu de terrain de 24 ans trop élevé.

Le montant de l’option d’achat convenu entre l’Ajax et le Sparta Prague n’a pas été dévoilé, mais les Tchèques estiment qu’il est encore trop élevé.

Les Tchèques estiment pouvoir profiter du statut de joueur excédentaire de Mannsverk pour négocier un tarif plus avantageux.

Mercredi soir, l’analyste Theo Janssen a confirmé le départ du Norvégien en le citant parmi les 21 joueurs listés sur TransferRoom.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève aujourd’hui à 3,5 millions d’euros, alors qu’Ajax avait déboursé 6 millions pour le recruter en 2023.

Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2028, le milieu de terrain n’a disputé que dix-huit matchs officiels avec le club amstellodamois.

Sous les ordres de Brian Priske, il a principalement évolué comme joueur de rotation, totalisant 1 569 minutes de jeu réparties sur 27 matchs officiels.