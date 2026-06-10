L'ONU critique la politique de Trump concernant la Coupe du monde 2026

Les préparatifs de la Coupe du monde 2026 ont ravivé le débat sur les politiques d’immigration des États-Unis, après plusieurs incidents dénoncés comme des stéréotypes racistes et des discriminations.

Volker Türk, Haut-Commissaire aux droits de l’homme, a appelé ce mercredi à « un réexamen complet des politiques d’immigration, en particulier aux États-Unis », mettant en garde contre leur impact négatif sur la compétition internationale organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Lors d’une conférence de presse au siège du HCR à Genève, rapportée par l’agence américaine « Associated Press », M. Türk a déclaré : « Nous avons déjà observé de telles situations », a-t-il rappelé en allusion aux incidents des derniers jours, avant d’ajouter : « J’espère que les problèmes de discrimination raciale, de surveillance et d’application des lois migratoires n’entraveront pas la compétition de la manière dont ils l’ont déjà fait. »

Parmi les incidents les plus préoccupants, on cite le transfert de l’équipe iranienne de son camp d’entraînement en Arizona vers le Mexique, ainsi que le refus d’accorder des visas d’entrée à certains responsables iraniens. Un arbitre africain de premier plan, d’origine somalienne, s’est également vu refuser l’entrée à Miami, tandis que des images ont circulé, montrant le contrôle de sécurité d’un joueur sénégalais sur le tarmac d’un aéroport.

Les États-Unis, qui accueillent la majorité des 104 matchs de la compétition réunissant 48 équipes, sont pointés du doigt pour leurs politiques d’immigration et de contrôle des frontières mises en place sous l’administration Trump.

Cet appel onusien survient alors que les préparatifs du plus grand tournoi de football de la planète sont déjà tendus, et que les observateurs redoutent un impact négatif sur l’ambiance de la compétition et sur son image à l’échelle internationale.